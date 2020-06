Cu ce maşină a venit Selly la ultima probă de la BAC 2020, după ce ieri a făcut încă un accident cu Mercedes-ul: "Am vândut CLS-ul"

Tânărul urmărit de sute de mii de adolescenţi s-a prezentat joi la ultima probă, biologie, la BAC 2020. După ce şi-a lovit, din nou, maşina de 70 de mii de euro, Selly a decis să o vândă. Anunţul a fost făcut pe reţelele de socializare, cu o urmă de regret: "Am vândut CLS-ul..."

Cu ce maşină a venit Selly la ultima probă de la BAC 2020

Vloggerul a atras atenţia tuturor când şi-a făcut prezenţa la liceu, cu Dacia 1300. "Vorbesc cât se poate de serios, mi-am vândut maşina asta (n.r. Mercedes CLS), dar staţi să vedeţi ce îmi iau. Aseară am vândut maşina. Am venit la examen primele două dăţi cu CLS-ul şi vă spun cinstit, după ce am văzut articolele din presă, m-am simţit prost. Poate oamenii au dreptate, poate trebuie să fac o schimbare. Am vrut şi să intru la inima domnului Cristian Tudor Popescu, ştiu că acesta este modelul lui preferat (n.r. Dacia 1300). De aia am şi vândut Mercedes-ul, prea a fost hate-uit de toată lum".

Selly şi-a accidentat bolidul de 70.000 de euro

Selly a mers cu bolidul de 70 de mii euro la examen, susţinând proba la matematică și a lovit cu mașina bordura!

"A fost bine,subiectele au fost de dificicultate medie. Nu au fost nici grele nici usoare. Le-am abordat pe toate, ma astept la o nota mare. Eu mereu ma astept la mai greu, deci a fost mai usor decat ma asteptam.

Cred ca o sa fie ultima data in viata cand sa folosesc derivate si integrale. Pandemia m-a ajutat sa invat pentru ca m-a tinut acasa. Mama mea e profesoară de matematică. La romana a fost cel mai greu. Invatatul comentariilor e o prostie si nu-ti trebuie la nimic, e inuntil. La biologie mi-a placut sa invat. Nu ma asteptam sa fie materia atat de simpla si de frumoasa. Materia a mai fost subtiata, dar pentru elevul roman obisnuit a fost mai dificil sa intre la ore online, decat sa fie la scoala. Pandemia a fost un ghinion", a declarat Selly.

Ce planuri are Selly, după BAC?

"După BAC voi merge la o facultate pe zonă de business, „Tiffin University se numește. Haha, buletinul e tot pe Craiova, iar după BAC mă mut la București. Nu mai țin minte cum a arătat ultima zi de liceu de anul acesta. În toată alergătura mea, nu m-aș fi gândit vreodată că aia e ultima zi în care dau pe la școală.

Când eram în Craiova, mergeam zi de zi la liceu. Când jobul presupunea să fiu în alt oraș, nu aveam cum să particip la ore, dar eu zic că am găsit un echilibru și am reușit să dau suficient de des pe la ore.", a declarat Selly pentru Viva.ro.