Articol publicat in: Justitie

Culmea hoţiei în România. Jaf la sediul DNA Iaşi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 46 min) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Jaf la sediul DNA din Iași. Un deținut a fost condamnat la închisoare după ce a furat o cartelă TV chiar din sediul Direcției Naționale Anticorupție. Deși a restituit obiectul furat, judecătoii l-au trimis opt luni în spatele gratiilor. Un nou caz demostrează situaţia gravă din România. Aflat la audieri, un bărbat din Botoșani a jefuit sediul DNA din Iași. Potrivit România TV, acesta a fost lăsat de gardieni să se uite la televizorul din instituție și să schimbe canalele cu o telecomandă. La plecare, bărbatul a înapoiat telecomanda jandarmului care era de serviciu. La scurt timp, cei de la DNA au realizat că televizorul nu mai funcționează, așa au descoperit că din TV lipsea acea cartelă necesară aprinderii ecranului. Imediat, l-au acuzat pe bărbat, care a recunoscut fapta, fiind trimis în judecată pentru furt calificat și condamnat la 8 luni de închisoare. În urma incidentului, și cei doi agenți care l-au escortat au fost cercetați pentru neglijență în serviciu. loading...

