Cum a fost prins ieşeanul infectat cu coronavirus care a fugit din spital. Imagini halucinante

Bărbatul infectat cu coronavirus si fugit din spitalul din Iaşi a fost depistat de un echipaj al Poliției Locale Ciurea, pe DJ 248, la ieșirea din localitatea Dumbrava, a anuntat Ioana Balea, purtator de cuvant la IPJ Iasi. Mersese 12 km pe jos spre satul natal.

Bărbatul a dispărut în jurul orei 14,00 din Spitalul de Boli Infecțioase Iaşi. Din primele informaţii, el este alcoolic şi a mai fugit şi vineri seara, când a fost prins de poliţişti pe bulevardul Independenţei. Acesta le-a spus oamenilor legii că este ținut de două luni în spital și că s-a săturat să mănânce orez și că trebuie să aibă grijă de tatăl său.

"Am plecat pur și simplu. M-am îmbrăcat și am ieșit, nu am ieșit pe poartă, am trecut printr-un gard. M-am săturat de stat. Am mâncat numai orez”, a precizat bărbatul.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase cu un echipaj SMURD, nu cu izoleta. În fața reporterilor, bărbatul a precizat că sufera de mai multe boli și a spus că nu a fost tratat corespunzător.

Conducerea unității medicale a declarat că de fapt bărbatul este internat din 29 martie.

”Pacientul nu este internat de două luni, ci de pe data de 29 martie. Vom lua măsuri de siguranță mai solide cât mai repede posibil. Bărbatul este încă confirmat pozitiv și reprezintă un pericol pentru populație. Acesta va rămâne în continuare internat”, a specificat prof. dr. Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași.