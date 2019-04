Cum arată acum actorul care l-a interpretat pe Iisus din Nazaret FOTO

Sa intri in pielea lui Iisus este ceva cu totul exceptional, iar actorii care l-au jucat de-a lungul anilor au simtit farmecul acestui rol, dar si blestemul sau. Robert Powell, Jim Caviezel, Max von Sydow sau Christian Bale sunt doar cativa dintre actorii celebri care au reusit sa-l aduca pe Iisus pe marile ecrane in mod convingator.



12 actori celebri au avut curajul de a juca cel mai greu si solicitant personaj pentru un star de cinema. Fie ca au fost mai buni sau mai slabi, toti au avut misiunea grea de a impresiona publicul. De departe cel mai cunoscut ramane Robert Powell, din "Jesus of Nazareth" (1977) considerat cel mai bun actor din toate timpurile care l-a jucat pe Iisus. Interpretarea sa magnifica a intrat in istorie si pentru o generatie intreaga el a ramas drept Iisus, imaginea sa fiind asociata des cu cea a Mantuitorului.



Desi regizorul Zeffirelli isi dorea nume ca Al Pacino sau Dustin Hoffman, cand i-a vazut ochii albastri ai lui Powell, a stiut pe loc ca el este cel mai potrivit actor. Robert Powell a fost sfatuit de regizor sa nu clipeasca, pentru a accentua ochii lui albastri, patrunzatori, si pentru a-i da un aer misterios. Powell a trecut printr-un regim foarte strict si a ascultat cu sfintenie toate indicatiile regizorului. Ba mai mult, a fost nevoit sa se casatoareasca cu iubita sa, pentru ca Zeffirelli, un catolic convins, n-a vrut ca cel care-l portretizeaza pe Iisus sa "traiasca in pacat". In 1992, publicatia Daily Mail scria ca el este singurul actor care a reusit sa-l transforme intr-un sex simbol pe Iisus.



Robert Powell a declarat in nenumarate randuri, dupa turnarea filmului, ca experienta interpretarii celui mai important personaj din istoria crestinatatii a fost una solicitanta si chiar traumatizanta.



Filmul ii are in distributie pe actorii Laurence Olivier, Anthony Quinn si Christopher Plummer. Robert Powell, a fost de-a lungul vremii, subiectul mai multor controverse.



Intr-un interviu din 1992 acordat celor de la Daily Mail, Robert Powell a vorbit extrem de sincer despre viata sa: "Imbatranirea nu ma sperie. Stiu ca s-a schimbat cariera mea, dar am incercat sa ma mentin profesional atat de mult cat am putut. In cei 28 de ani de cariera, am avut si succes, dar m-am implicat si in proiecte in care am crezut si care mi-au inselat asteptarile."



Actorul n-a pretuit la inceput rolul primit: "Nici macar nu m-am dus la auditie, cred ca era aroganta tipica celor de varsta mea. Dar pana la urma am facut un test. Cand m-am uitat in oglinda, mi-am dat seama ca ma uit cu adevarat la Iisus. A fost ceva magic. De la par si pana la silueta eram Iisus Hristos, a fost un moment extraordinar" a spus Powell intr-un interviu din 2000 pentru The Express.



Mini-seria "Jesus of Nazareth" de 6 ore si jumatate a devenit o bijuterie a cinematografiei: "Cred ca farmecul acestui film consta in faptul ca nu ne adresam unui public limitat, am incercat sa oferim o imagine pentru toate culturile si publicurile. Am ramas impresionat de cele 10.000 de scrisori in care fanii imi scriau <> ". Dar nu toti au fost multumiti de el. Dennis Potter, scenarist de piese de teatru, l-a descris pe Powell ca fiind "constipat". "Acesta este cuvantul pe care nu am sa-l uit si il voi lua cu mine in mormant. Pentru asta, n-am sa-l uit niciodata pe Potter" a fost reactia lui Powell.



La inceput, Powell, care avea 33 de ani cand l-a jucat pe Iisus, a vrut sa ii dea o latura umana personajului sau, dar a ajuns la concluzia: cu cat il face mai uman, cu atat ii fura din divinitate.



Powell a fost cu totul fascinat de rolul sau, pe care a vrut sa-l joace in asa fel incat fiecare individ sa fie atins intr-un fel sau altul de el. Acesta a ramas impresionat total de o scena care-l bantuie si acum, cea in care se afla pe cruce. "Eram doar eu si echipa de filmare, alaturi de ceilalti actori, erau toti emotionati si plangeau, iar eu imi auzeam vocea ca un ecou printre acei munti. Cred ca acea scena este cel mai bine scrisa din istorie".



Dupa Iisus din Nazaret, Robert Powell, in varsta de 75 de ani, a continuat sa fie activ, inclusiv pe micile ecrane, insa n-a reusit niciodata sa se desprinda de imaginea care i-a marcat pentru totdeauna cariera. Si dupa 42 de ani actorul britanic continua sa fie asociat cu rolul din pelicula lui Zeffirelli, iar fanii nu vor uita niciodata interpretarea sa magnifica, notează stirileprotv.