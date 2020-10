Cum arată Gina Pistol în cel de-al doilea trimestru de sarcină. Iubita lui Smiley a ieşit la cumpărături pentru casă (FOTO)

Gina Pistol se pregăteşte intens pentru momentul în care îşi va strânge copilul în braţe şi deja a început să facă schimbări prin casă. Zilele trecute a fost surprinsă în timp ce mergea la cumpărături. Îmbrăcată lejer, într-un tricou larg şi pantaloni, cu părul prins şi ochelari, iubita lui Smiley a mers să se aprovizioneze. Prezentatoarea s-a oprit şi la un magazin de mobilă, de unde şi-a achiziţionat câteva decoraţiuni pentru casa de la Cernica.

Apoi, a mers la un supermarket de unde şi-a luat mai multe sticle cu apă şi alimente bio. Gina a fost ajutată de agentul de pază al magazinului să îşi ducă plasele de cumpărături până la maşină, iar apoi l-a răsplătit cu 10 lei.

Gina Pistol şi Smiley au făcut anunţul că urmează să fie părinţi în urmă cu câteva zile, prin intermediul unui video postat pe Youtube. Cei doi au răspuns la toate întrebările curioşilor.

"În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!", a mărturisit Gina Pistol, în interviu emoționant cu ea și Smiley.

Gina Pistol a mărturisit că ea vrea să fie o mămică modernă, care să copilărească alături de copilul său și căruia să-i fie prietenă bună.

"Mă bucur că trăiesc tot ce trăiesc acum... Vreau să copilăresc alături de copilul meu. Să fiu genul ăla de mamă cool. Nu o mamă care devine cucoană și tanti. Vreau să fiu prietenul copilului meu, îndrumătorul lui", a mai spus Gina Pistol.