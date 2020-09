Gina Pistol primul anunţ oficial despre sarcină. "Din doi oameni care se iubesc vom deveni trei!"

"In urma unor analize medicale, acum cativa ani, am aflat ca sansele ca eu sa raman insarcinata pe cale naturala sunt foarte mici. Iata ca Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi si pentru iubirea noastra! Am avut multe emotii, nici nu am indraznit sa ma bucur sau sa raspandesc vestea pana cand nu i-am auzit inima cum bate si am stiut ca totul este bine. In sfarsit, a venit momentul sa aflati de la noi ce am facut in ultimii 3 ani si cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult ras, mult plans de fericire, multa sustinere si multa emotie in viata noastra si in acest oracol video pe care il impartim cu voi, cu toata recunostinta pentru sustinerea si mesajele pe care le-am primit pana acum. Multumim!", a scris Gina Pistol pe Facebook.

Smiley a postat un mesaj pe canalul său de YouTube.

"A inceput joaca! Suntem fericiti, ne simtim si mici, si mari, radem, dar si plangem de emotii, incepem sa ne conturam un Acasa al nostru. Impartim cu voi, prin acest video, bucuria noastra care e cu fiecare zi mai mare la figurat, dar si la propriu:) Multumim de rabdare, de sustinere si de mesaje", a scris Smiley.