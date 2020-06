Cum arată iubita lui Alexandru Bălan "Colo", vloggerul care a instigat la violarea minorelor. Alexandra este o adevărată BOMBĂ SEXY

Deși a dezvăluit o mulțime de amănunte sexuale cu privire la relațiile intime pe care și le-ar dori cu fetițele despre care vorbea, cel supranumit Colo are o iubită de șase ani. Alexandra este o adevărată bombă sexy, dacă ne uităm la imaginile postate pe reţele de socializare, unde se bucură şi ea, ca şi iubitul ei, de un număr impresionant de urmăritori.

În video-ul cu pricina, Alexandru preciza că vina este în totalitate a fetelor, pentru că se îmbracă şi pozează provocator. Departe de aceste afirmaţii nu este nici iubita lui, aceasta pozând în diferite ipostaze, nu lipsesc fotografiile incitante din baie, dar nici cele în costum de baie, unde îşi etalează formele, ori de la mare sau de la piscină.

După ce s-a declanşat scandalul, multe vedete arătându-se dezgustate de atitudinea tânărului, toată lumea se aştepta la fanii să nu îi mai urmărească activitatea. Însă nu a fost chiar aşa. La câteva zile de la dispută, din cei 850 de mii de următoritori, doar 1000 au decis să îi dea unfollow vloggerului, un număr extrem de mic.

Balan si-a scandalizat urmaritorii cu o serie de afirmatii incredibile

"Colo", cum e cunoscut in mediul onliune, le-a povestit prietenilor sai din online o experienta pe care a avut-o cu o minora, apoi a continuat: "Eu, daca nu eram in nicio relatie cu nimeni, va spun sincer, cat de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeti-ma pe cuvant!".

Abia apoi s-a declansat la adresa unei copile pe care a vazut-o pe strada, despre care spune ca merita sa fie abuzata.



"La modul cu picioare-n gura, s-o scuipi in gura, sa-i zici "cine-i taticul tau?', sa-i dai cu palme, s-o tii cu capul de pereti, sa-i pui piciorul pe fata. Eu am niste fetisuri mai ciudate, stii, gen, adica aleia se vedea ca-i place sarpele. Credeti-ma, astea nu trebuie iertate!", a spus Balan pe live-ul sau.

Poliția Capitalei a deschis o anchetă

Imaginile au ajuns deja la Poliția Capitalei, care s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări. Plângeri au fost depuse și la parchet de către mai multe asociații care luptă pentru egalitatea între femei și bărbați.

După valul de indignare de pe rețelele sociale, vloggerul a transmis că totul ar fi fost doar o glumă proastă.

Alexandru Bălan Colo: „Aceste clip a fost extras dintr-un live de al meu de acum câțiva ani, nu reprezintă valorile mele.”

Nu este pentru prima dată când vloggerii îi influențează pe copii să comită infracțiuni.