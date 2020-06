Poliţia din Bucureşti deschide ANCHETĂ pe numele youtuber-ului care instigă la violarea minorelor

”În urmă informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona on line, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept.”, anunță DGPMB.

"Eu, daca nu eram in nicio relatie cu nimeni, va spun singer, cat de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeti-ma pe cuvant! La modul cu picioare-n gura, s-o scuipi in gura, sa-i zici "cine-i taticul tau?', sa-i dai cu palme, s-o tii cu capul de pereti, sa-i pui piciorul pe fata. Eu am niste fetisuri mai ciudate, stii, gen, adica aleia se vedea ca-i place sarpele. Credeti-ma, astea nu trebuie iertate!", a spus Balan pe live-ul său.

Declaraţia pe propria răspundere nu mai este necesară la părăsirea localităţii. Pentru ce poţi fi AMENDAT după 1 iunie

Declaraţia pe propria răspundere la părăsirea localităţii devine istorie de la 1 iunie, când România a intrat în a doua etapă de relaxare a măsurilor contra răspândirii COVID-19. Atenţie! Chiar dacă s-au relaxat unele măsuri, până în 15 iunie autorităţile pot da în continuare amenzi.

România a ajuns la jumătatea perioadei stării de alertă, instituite în ţara noastră începând cu data de 15 mai 2020, în contextul pandemiei de COVID-19. De la 1 iunie, autorităţile au anunţat relaxarea mai multor măsuri.

Se deschid terase, oamenii pot circula între localităţi fără a mai completa o declaraţie pe propria răspundere. Tot de astăzi se dechide sezonul estival, se deschid plajele, se reiau transporturile feroviare şi rutiere internaţionale și competiţiile sportive şi se pot organiza spectacole şi concerter în aer liber.

Atenţie! Chiar dacă se relaxează unele măsuri, alte rămân în vigoare. De exemplu, purtarea măștilor în spații închise, în mijloacele de transport, la magazin. Iar pentru nepurtarea măştilor şi nerespectarea măsurilor de distanțare socială puteţi primi în continuare amenzi.

Amenzile pentru cei care nu respectă legea și anume pentru cei care nu poartă masca în mod corect, deasupra gurii și a nasului, sunt cuprinse între 500 și 2.500 de lei.

Purtatul măştii poate fi obositor, dar amenda poate fi un motiv bun pentru a o purta. Altfel, cei care nu poartă masca deasupra nasului riscă amenzi de până la 2.500 de lei.