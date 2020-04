Cum au reacţionat fanii emisiunii Asia Express, după ce Alex Abagiu şi Radu Vlăduţ au părăsit competiţia: "Echipa slabă în finală"

La polul opus se află Răzvan Fodor și Sorin Bontea, care au intrat primii în finală, alături de Adda și Cătălin Rizea și Speak și Ștefania.

CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020: Sorin Bontea şi Răzvan Fodor şi-au asigurat locul în finala Asia Express

Cei doi au fost îmbrățișați de toți prezenți, după ce s-a descoperit că ancora a fost roșie. Deși rivalitatea a existat pe parcursul show-ului, aceasta a fost lăsată deoparte.

„Am simțit îmbrățișări sincere de la colegi. A fost strângerea la piept, fără prea multe cuvinte. Atunci când oamenii țin să se argumenteze mult, nu mai e natural. Suntem foarte mulțumiți despre ceea ce am descoperit despre noi, Taiwan, oameni.

Suntem bucuroși că am ajuns până în semifinală. Nivelul trăirilor, să vezi cum ai șanse, apoi, într-o fracțiune de secundă, îți fuge pământul de sub picioare. Ne-a uimit Asia Express prin asta”, au spus, în final, Alex și Radu.

Unii din telespecattori i-au felicitat pentru ceea ce au reușit, iar alți au avut numai critici la adresa lor. „Abia așteptam moment-ul asta, iar Adda si Cătalin în finală, fix echipa slabă, cum spuneai tu”, a spus un internaut.

Speak, primele declaraţii după ce a cerut-o de soţie pe Ştefania, la Asia Express

Ștefania a avut parte de un moment extrem de emoționant când a fost cerută de soție de Speak în timpului show-ului Asia Express, la care au participat amândoi.

Speak s-a așezat în genunchi, cu inelul în mână și a întrebat-o pe Ștefania dacă vrea să fie soția lui. Tânăra, plângând, a acceptat și și-a pus singură inelul pe deget.

Speak a povestit apoi că a hotărât încă înainte de a pleca în Asia să facă acest gest acolo, a cumpărat inelul, pe care l-a purtat cu el în bagaj timp de 5 săptămâni.

”Nu vreți să știți câtă grijă am avut, cum l-am dosit. Știau că îl am asupra mea, cei din producție, Sorin Bontea și Răzvan Fodor. Inițial, am zis că-i dau inelul chiar când vom fi eliminați, ca să îndulcesc momentul, însă citirea scrisorilor partenerilor mi s-a părut portivită și am decis atunci să fac gestul”, a povestit Speak.