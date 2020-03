Cum e o persoana in functie de prima litera a numelui. Ti se potriveste?

Prima litera a numelui A

O persoana al carei nume incepe cu litera A, iubeste cu sinceritate si cauta mereu sa surprinda. Mai mult decat atat, este o fire pasionala, grijulie, dar poate fi foarte periculoasa daca o raneste cineva.

Persoanele al caror nume incepe cu A sunt cinstite, oneste, se concentreaza foarte bine pe scopurile personale si nu se vor opri pana cand nu-si ating obiectivele. Sunt lideri, motivatori, antreprenori curajosi.

O persoana care are prima litera a numelui A este o fire practica, spune tot timpul ce gandeste. Desi este romantica, nu-i plac gesturile siropoase duse la extrem.

Prima litera a numelui B

In cazul in care prima litera a numelui este "B", trebuie sa stiti ca aceasta este o persoana sensibila si mai retrasa. Isi exprima iubirea numai daca aceasta ii este impartasita. Este foarte loiala si se dedica total celor pe care ii iubeste, lasandu-se pe ea insasi pe ultimul loc.

Persoanele al caror nume incepe cu B sunt de casa, gazde bune, le place sa gateasca. Sunt prietenoase si iubitoare. Lucreaza bine in echipa si actioneaza cu gentilete. Sunt firi sensibile si usor de ranit. Nu vor mai vorbi si nu se vor mai apropia niciodata de persoana care le-a facut rau.

Prima litera a numelui C

Aceasta persoana are o personalitate mai complexa si este foarte sociabila. Ii place sa petreaca, sa se distreze. Este extrem de optimista si foarte creativa. Este o placere sa vorbesti cu o astfel de persoana. Persoana al carei nume incepe cu C este atrasa de cariere in care trebuie sa vorbeasca pentru a-i inspira pe ceilalti.

In dragoste nu cauta un iubit/o iubita, ci un partener de nadejde pentru totdeauna. Are un puternic simt al apartanentei, vrea sa fie inconjurata de familie si prieteni.

Persoanele cu prima litera a numelui C isi pot controla foarte bine dorintele si impulsurile si pot astepta rabdatori ani in sir pana cand visul lor va deveni realitate. Sunt foarte devotate si foarte motivate.

