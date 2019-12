Cum explică Alexandra Stan fotografiile în care apare goală: "Trebuiau să ajungă la iubitul meu!"

După ce a publicat mai multe imagini în care apare complet goală, în care apare în timp ce îşi atinge zonele intime, aceasta a fost criticată dur şi a reacţionat. Astfel, după ce a fost asaltată de mii de mesaje, Alexandra a spus că imaginile cu ea au ajuns pe internet din greşeală şi trebuiau să ajungă la iubitul ei, drept cadou de sărbători. Însă, din GREŞEALĂ, toate nudurile cu ea cu ajuns în toată presa. Pentru acest lucru, vedeta şi-a cerut scuze celor care o urmăresc, dacă cumva, fotografiile au deranjat pe cineva. Scuzele artistei vin după ce un internaut a criticat-o dur pentru postările sale.

“Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare uşor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situaţie. Din răutate, din frustrare, din ignoranţa, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înţeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internaţională, am fost acuzată de «disperare şi nevoie de atenţie, fără să am un plan de marketing pregătit». Oare chiar aşa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că «acuzele» vin de la o persoană care are experienţă în PR şi marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artişti din muzică. (…).

Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine aşa cum sunt. La 30 de ani, îmi iubesc corpul şi sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomeneşte şi @beyonce. Sunt free (n.r.: liberă) să postez ce vreau, deal with it (n.r.: obişnuieşte-te cu asta). Nu poţi să desfiinţezi un artist pentru că e sexy. Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independenţa, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, ştiu bine ce vreau şi cine sunt. Suntem în era libertăţii, a sincerităţii. Poate că ar fi mai bine să ne susţinem între noi. Noi, femeile… noi, artiştii… noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susţin libertatea de exprimare, aşa că fiecare poate să scrie despre orice şi ce vrea”, a spus Alexandra Stan pe contul ei de Instagram.