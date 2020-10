Cum i-a blocat fosta soţie transferul lui Claudiu Răducanu. "Ea nu-l lăsa acolo. Am spus stop!"

Anamaria Prodan a povestit la GSP Live că Alice Răducanu dorea mereu să vadă contractele fostului atacant și asta îi cauza probleme în negocierile pentru transfer.

"O soție de fotbalist cu care am avut probleme? Cea a lui Claudiu Răducanu! Și am avut dreptate. Eu l-am transferat în Cipru (n.r. - la Nea Salamis, în 2007.). Îmi aduc aminte... Pfai, era o nebunie! Nu puteam să semnăm nimic, trebuia să trimită soției contractul. Ea nu-l lăsa acolo... Am spus "Stop! Soția nu este avocat. Poate să discute cu tine, ceea ce e firesc. Dar ea nu poate să știe mai bine cum se face un contract și nu poate să-ți ceară ție contractul ca să facă modificări pe el!". Fiecare trebuie să își știe locul. Cele mai multe dintre soții nu fac nimic. Stau acasă, fac curat și au grijă de copii și de fotbalist. E menirea lor", a spus Anamaria Prodan.

Claudiu Răducanu a cunoscut-o pe Alice în 1999, într-un bar din Craiova, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit. Pe 13 mai 2009, Tribunalul a pronunţat divorţul, iar fostul atacant le-a acuzat pe fosta soție și mama acesteia că i-au luat toți banii strânși din fotbal. În februarie 2019, Claudiu Răducanu a câștigat procesul și a încasat bunuri și bani în valoare de un milion de euro.