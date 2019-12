Cum îşi hărţuieşte un poliţist fosta soţie, răzbunări stupide. A amendat-o că nu are folii omologate la maşină VIDEO

Conform declaraţiilor Luminiţei Negurici, hărţuită, şicanată şi amendată din răzbunare. Cei doi au divorţat la începutul acestui an, dar pe rolul instanţei se mai află un proces pentru stabilirea custodiei fetiţei minore rezultate în timpul căsătoriei. Lucrurile au luat o turnură nebănuită pe data de 9 octombrie 2019, când femeia susţine că a fost oprită în trafic fără nici un motiv, în echipajul de poliţie fiind şi fostul soţ, Narcis Negurici, după cum relatează presa locală.

„În data de 09.10.2019, la ora 11,45, în timp ce mă aflam pe bulevardul Ştefan cel Mare, în zona centrală a oraşului Tîrgu Neamţ am fost blocată în trafic de către un echipaj de poliţie format din 4 persoane (3 poliţişti şi un jandarm). Un agent din echipaj, pe nume Florin Tărnăucă a scos un telefon mobil pe care îl ţinea în mînă, cu camera foto-video îndreptată spre mine. Cel de-al doilea poliţist s-a recomandat ca fiind agent Negurici Dumitru Narcis. Acesta din urmă mi-a cerut actele personale şi cele ale maşinii, precum şi dovada că folia de pe portierele din spate este omologată, şi de asemenea, mi-a cerut ca să îi prezint cele două triunghiuri reflectorizante, trusa medicală şi extinctorul.

I-am dat agentului Negurici actele mele, certificatul de înmatriculare şi asigurarea RCA a maşinii, urmând să caut în maşină şi celelalte documente cerute. Eu ştiam că am folie omologată pe geamul portierelor din spate, iar pe geamurile din faţă nu deţin folie, deoarece maşina este prevăzută din fabrică cu geamuri cu tentă mai închisă la culoare. De asemenea, ştiam şi faptul că deţin în momentul opririi de către agenţi, trusa medicală, extinctor şi cele două triunghiuri reflectorizante, dar având în vedere că am fost blocată de o maşină de poliţie din care a coborât, printre alţii, şi fostul soţ, agentul Narcis Negurici şi un alt coleg care mă filma, m-am panicat şi am intrat într-o stare de şoc, declarând verbal că nu reuşesc să găsesc în maşină ceea ce mi s-a cerut", a declarat, pentru publicaţia zch.ro, Luminiţa Negurici.

Femeia mai susţine că agentul Negurici i-a aplicat o amendă de aproximativ 1.900 lei, i-a rupt certificatul de înmatriculare şi i-a eliberat o dovadă de circulaţie pentru 15 zile. Contravenţia ar fi fost dată pentru că nu deţinea folie omologată pe geamurile din faţă. „Consider că a abuzat de funcţia pe care o are pentru a mă intimida, acest abuz în serviciu fiind în formă continuată, deoarece nu ar fi pentru prima dată cînd mă urmăreşte în timpul lui liber sau în timpul serviciului", mai spune Luminiţa Negurici.