Cum iti afecteaza sanatatea excesul de sare, zahar si grasimi

Care sa fie „excesul" acela? Am convingerea ca vom fi socati cand vom vedea cat de mic este, din punct de vedere cantitativ, acel exces si cum majoritatea dintre noi il depasim zilnic. Nu de alta, dar dupa ce sloganul de mai sus a fost lansat in eter, nimeni nu a clarificat cum stau de fapt lucrurile. Drept pentru care, mi-am propus in articolul de fata sa discut deschis problematica „excesului de sare, zahar si grasimi" si sa arat riscurile majore pentru sanatate pe care le poate avea necunoasterea acestui... exces!

Excesul de sare

E foarte important sa retinem ca toate alimentele contin sare (clorura de sodiu). Pornim deci de la aceasta premisa: Toate alimentele contin sare!

– Foarte multa exista in toate produsele alimentare de origine animala, fara s-o mai adaugam noi, si in muraturi, de data asta adaugata de noi cu buna stiinta. In functie de reteta, acestea contin, de regula, mai mult de 100 mg sare la 100 g produs!

– Enorm de multa exista in produsele lactate, chiar daca NU mai adaugam noi (insa branzei de burduf/putina ii mai punem si noi, in afara celei „ascunse", pe care oricum aceasta o continea);

– Mai putina exista in produsele vegetale (legume, leguminoase, fructe, cereale, seminte);

– Exista 3 alimente de origine vegetala care au sare continuta in ele la nivelul alimentelor de origine animala: ciupercile, tomatele si spanacul. Motiv pentru care ar fi bine ca atunci cand le consumam, sa fim atenti la cata sare mai adaugam mancarii!

DACA niciun aliment NU ar contine sare (insa mai sus am spus ca TOATE au!), ar trebui sa adaugam sare in alimente intr-o cantitate care sa nu depaseasca 7-8 grame/zi. Dar cum TOATE alimentele au, excesul este la un singur pas, care aproape intotdeauna este facut, iar depasirea este frecvent copioasa, cu riscuri MAJORE pentru sanatate, asa cum vom vedea in continuare! Adesea se ajunge fara nici un fel de probleme la 15-20 g de sare adaugata mancarii!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.