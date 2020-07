Cum motivează o pacientă asimptomatică decizia de a se externa la cerere: "Veneau valuri de pacienţi, mulţi aveau nevoie de oxigen"

În urma deciziei CCR, 3.000 de pacienţi pozitivi s-au externat de pe 25 iunie din spitalele din toată ţara. Există, însă, şi bolnavi îngrijoraţi de modul în care ar putea să evolueze boala odată ce ies din spital şi nu mai sunt supraveghere medicală.

O pacientă care stat internată timp de zece zile la Spitalul de Boli infecţioase din Iaşi, împreună cu copilul de doi ani, a decis să se externeze. pacienta povesteşte că ea a avut o formă uşoară a bolii, fiind asimptomatică, însă copilul a avut febră mare şi vărsături. A îngrijorat-o şi valurile de oameni care se internau zilnic, unii dintre ei având nevoie de ventilaţie mecanică.

"Pe zi ce trecea foarte multă lume venea şi se interna, au venit valuri de pacienţi, care mulţi dintre ei aveau nevoie de aparate, aveau nevoie de oxigen şi atunci s-a instalat şi panica. Ne şi speriasem la un moment dat", spune femeia.

Aceasta a povestit pentru sursa citată că, odată externată, va sta izolată la domiciliu, nu va merge să-şi viziteze părinţii deşi nu i-a mai văzut din ianuarie, iar aprovizionarea i-o vor face rudele şi prietenii.

"Din ianuarie noi nu ne-am mai văzut părinţii din cauza virusului, că am zis să evităm că noi intrăm în contact şi la serviciu şi la cumpărături cu diverse persoane şi am zis să-i apărăm cât putem. În ziua în care a intervenit externarea, practic hotărârea a rămas aceeaşi. În niciun caz nu o să ne vizităm părinţii prea curând. La noi rezultatele au fost pozitive. O să stăm o perioadă izolaţi la domiciliu şi apoi o să iau un concediu de odihnă, tot acasă să stăm, pentru că ne e foarte frică. Am rude, am prieteni care mă ajută cu cumpărăturile, mi le lasă la uşă", relatează femeia.

Această spune că, deşi medicul curant i-a dat posibilitatea să rămână în spital după expirarea celor zece zile, nu a putut rămâne din pricina copilului.

"Doamna doctor mi-a dat posibilitatea să mai rămân, dar am ales să plec din cauza copilului, pentru că efectiv nu mai reuşeam să-l mai controlez. Era o boxă de doi metri pătraţi şi era foarte greu, foarte greu să ţii un copilaş de doi ani închis într-o boxă. Dar o să stau izolată. În cazul în care o să mai apară simptome o să sun din nou la ambulanţă şi o să mă internez, cu siguranţă", precizează femeia pentru sursa citată.

Ieşeanca subliniază faptul că va respecta izolarea până în momentul în care va fi complet vindecată, deoarece nu vrea să aibă pe nimeni pe conştiinţă.

"La noi în ţară asta e regula: dacă nu te sancţionează, nu respecţi regulile, din păcate. Şi, din păcate, cei care respectă regulile şi cei care sunt conştienţi de efectele virusului tot ei au de suferit. Mă gândesc şi la colegi, mă gândesc şi la prieteni, la vecini şi chiar nu vreau să am pe nimeni pe conştiinţă şi cu cât ne responsabilizăm toţi mai repede, cu atât scăpăm mai repede de povestea asta", conchide femeia.