Cum ne ingrijim pielea fetei si cum ne protejam parul in sezonul rece

Se spune ca frumusetea interioara o reflecta pe cea exterioara si ingrijirea organismului nostru este un aspect primordial, de care ne preocupam constant, indiferent de sezon, varsta etc., insa uneori nu este indeajuns pentru partea exterioara si trebuie sa ne ajutam de anumite procedee si produse si chiar si accesorii vestimentare prin care sa o mentinem sanatoasa si frumoasa pentru cat mai mult timp. Crema intens hidratanta pentru fata, cea pentru maini, balsamul de buze, balsamul pentru par, mastile pentru fata cat si cele pentru par, manusile, esarfele, 2-3 palarii de dama versatile si perfecte pentru tinutele noastre din acest sezon etc. reprezinta cateva dintre esentialele acestui sezon.

Chiar daca in sezonul rece trecem la o garderoba mai corespunzatoare, din materiale mai groase, mai calduroase si avem grija sa ne putem bucura de un confort termic sporit, doua dintre aspectele pe care este bine sa nu le neglijam mai ales pentru faptul ca acestea sunt cele mai expuse la factorii exteriori, sunt pielea fetei si parul. In acest sens, iata cateva metode de ingrijire pentru pielea fetei si mentinerea sanatatii parului de care este bine sa tinem cont in sezonul rece, metode pe care le-am conceput cu ajutorul expertilor de la 2 magazine online, eladerm.ro si palariadadarlat.ro:

Metode de ingrijire pentru pielea fetei

Pielea fetei este cea mai expusa parte a corpului nostru indiferent de anotimp, insa in sezonul rece aceasta poate suferi foarte mult din cauza efectelor exterioare (aer rece si taios, ploaie, ninsoare, poluare etc.). In acest sens,si inainte de a pune in aplicare ritualurile noastre zilnice de make-up, un produs esential in timpul sezonului rece este crema de fata intens hidratanta pe care este indicat sa o utilizam de doua ori pe zi, dimineata inainte de aplicare produselor de make-up si seara inainte de a ne pune la somn.

Mai mult decat atat, aplicarea unor masti de fata hidratante si reparatoare, fie ele din comert sau preparate in confortul casei noastre, de trei ori pe saptamana, cu siguranta vor aduce imbunatatiri majore si o stare de bine tenului nostru. Balsamul de buze este iarasi un produs cosmetic pe care trebuie sa il folosim cu sfintenie si sa il aplicam de mai multe ori pe zi, deoarece, din cauza frigului ne putem confrunta cu buze uscate, crapate sau chiar si cu rani mai adanci si sangerande.

