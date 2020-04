Cum petrece Rareş Bogdan sărbătoarea Paştelui în izolare din cauza coronavirusului. "Am citit mai mult ca oricând"

"Luăm micul dejun împreună ceea ce se întâmpla doar duminica. Luăm prânzul, cina. Acum, soţia mea pregăteşte nişte macaroane cu lapte, cum ştiam de la mama mea şi de la bunici", a precizat Rareş Bogdan, la România TV.

Europarlamentul PNL a explicat că petrece mai mult timp alături de cei doi copii ai săi.

"Mihai face ore la distanţă ca toţi copiii din România. Două-trei ore pe zi a avut astăzi. Îi spuneam că noi făceam şcoală şi sâmbăta. S-a uitat mirat la mine că de ce şi sâmbăta, în vacanţa scurtă, el aşa spune, trebuie să facă şcoală. (...) În rest, citeşte, ne uităm la filme istorice sau jucăm şah, diverse bătălii între cowboy şi indieni. El are soldăţei de plumb sau daci şi romani", a spus Rareş Bogdan.

Primvicepreşedintele PNL a mărturisit că are timp să citească "mai mult ca oricând".

"Eu citesc. Chiar acum am pe masă trei cărţi. Cred că am citit mai mult ca oricând. Răspund la foarte multe e-mailuri. Intru pe zona de privat pe Facebook. Acolo unde am 1.500 - 2.000 de mesaje pe zi şi încerc să răspund tuturor până noaptea târziu.

Am o carte aici: "De vorbă cu Mussolini. O să o termin până mă pun în pat în seara asta. Serotonină. Cine a citit Particule elementare sau Platforma lui Houellebecq", a spus politicianul liberal.

Rareş Bogdan a spus că vorbeşte în fiecare zi cu părinţii săi şi cu socrii săi aflaţi în izolare din cauza pandemiei de coronavirus.

"Încercăm să trecem această perioadă. Le doresc tuturor românilor să treacă peste această perioadă", a transmis Rareş Bogdan.