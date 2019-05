Cum poţi fi manipulat, în funcţie de zodia din care faci parte. Bani, dragoste sau prieteni

Berbec

Berbecul are o inimă mare. Deși este o fire încăpățânată, are un suflet bun și este milos. Niciodată nu va spune "nu" unui prieten care are nevoie de ajutor. Berbecii sunt în stare să își dea și haina de pe ei pentru prietenii lor. Cum fericirea amicilorsăi este și fericirea lui, berbecii vor crede orbește ceea ce aceștia le spun.

Taur

În cazul taurilor, banii sunt o problemă. Sigur ai auzit un taur vorbind până acum, măcar odată, despre un obiect scump pe care și-l dorește sau despre viața luxoasă la care visează. Taurii vor să își știe portofelul plin, la fel și conturile. Nu le este rușine să recunoască acest lucru și se implică în acțiuni de pe urma cărora pot câștiga destul cât să își satisfacă dorințele. Știu exact cum vor să arate viața lor și vor munci din greu pentru a avea tot ce își doresc.

