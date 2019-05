Zodiac CHINEZESC saptamanal 27 MAI - 2 IUNIE 2019. Un NOU mesaj întelept din influentele astrale!

Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

Acest an este unul dintre cei mai abundenti. La dolce vita este foarte mult dorita si traita de senzualul Mistret. Motto-ul anului 2019 este “Traieste-ti viata din plin!”. Mistretul este harnic si darnic. Este foarte mandru de cavalerismul si extravaganta sa.

Norocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa.

Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Unii pot considera aceasta saptamana drept una dificila si foarte plina insa nu este nimic din ce un Sobolan nu poate gestiona. Ignori atitudini dificile, gestionezi conflictele cu tact si, cel mai important, perseverezi spre tintele tale. Se merita sa muncesti din plin pentru ca vei avea timp destul sa incetinesti motoarele si sa te odihnesti in weekend. Accepta oportunitatile sociale care iti apar in cale.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Fiind Bivol, tu adori sa petreci timp in exterior si sa te conectezi cu natura. De ce sa nu incerci sa faci ambele in aceasta saptamana, fie ca e vorba de propria ta gradina fie de un mediu salbatic ? Munca va avea aceleasi provocari pe care le cunosti, dar din fericire energii pamantesti ce te sustin te vor imputernici sa navighezi prin ele cu gratie si succes. Oricum, in weekend neaparat iesi si fii cu lume.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Un moment mai bizar intr-o prietenie sau relatie de iubire care poate aparea in aceasta saptamana nu trebuie sa fie lasat sa iti amprenteze intreaga saptamana. Lucrurile se vor aseza si domoli cat timp mentii increderea in conexiunea emotionala dintre voi si exprimi asta catre cealalta persoana. Weekendul te va gasi fiind un sustinator al membrilor familiei in activitatile lor si ale voastre.

