Cum pregăteşti copilul de grădiniţă. Sfaturile psihologului

Care sunt avantajele integrarii in gradinita?

In general, Gradinita aduce o schimbare in bine a copilului, vizibila in scurt timp pentru intreaga familie. Micutul devine mai comunicativ, dezvoltandu-si vocabularul. Isi imbunatateste capacitatea de concentrare a atentiei, invata sa relationeze adecvat cu alti copii, sa se conformeze normelor vietii de grup si sa respecte instructiunile din ce in ce mai complexe ale unui adult. In plus, achizitioneaza intr-un mod organizat si sistematic conceptele de baza (ex: forme, culori, marimi etc), functiile principale ale gandirii (comparatii si diferente, categorizari, analogii etc) si incepe sa isi exerseze abilitatile pregrafice, de desenat, care stau la baza competentelor de scris-citit de mai tarziu. Nu in ultimul rand, copilul incepe sa devina independent: se imbraca si dezbraca singur, se incalta, mananca fara ajutor, merge la toaleta si se spala pe manute etc. Acesta este un capitol important la care multi copii sunt deficitari, urmare a stilului parental hiperprotectiv din primii 2 – 3 ani de viata. Acesti copii prezinta riscul de a se adapta mai greu momentului inceperii gradinitei, fiind pusi dintr-o data in situatia de a face singuri o multime de lucruri cu care nu au fost obisnuiti.

Iata cum iti poti pregati copilul pentru inceperea gradinitei:

1. Obisnuieste-l, treptat, sa se separe de persoanele de care este foarte atasat si langa care a stat aproape in permanenta (in special de mama). De obicei copiii cu temperament inhibat sau introvertit, care sunt in general mai retinuti si precauti, au tendinta de a manifesta semnele unei anxietati de separare odata cu inceperea gradinitei.

