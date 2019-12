Cum s-a fotografiat Bianca Drăguşanu, după ce s-a aflat că vrea un copil cu Alex Bodi

Au divorțat, s-au împăcat...telenovela în varianta românească dăinuie și după șirul de bătăi, scrie playtech.ro. Din fericire pentru cei doi, pare că astrele s-au aliniat, iar relația lor este condusă de echilibru și liniște, pentru moment. Deși lucrurile s-au așezat, vedeta a lăsat un semn de întrebare tuturor fanilor atunci când pe pagina sa de socializare a apărut un filmuleț la care nu se așteptau mulți.

Bianca a ajuns la spital, iar, momentan, nu a spus și care este motivul pentru care se află pe mâna medicilor, dar nu pare a fi nimic îngrijorător. "Ia uitați ce fac eu după ce îmi trag sângele. Mă pozez cu tot cadrul medical", le-a spus vedeta, cu zâmbetul pe buze, fanilor.

"El vrea doi băieți. O să vedeți și voi"

Vizita fostei asistente TV are două posibile variante: este vorba despre un control de rutină ori unul prin care se pregătește de sarcină, în contextul în care a afirmat de mai multe ori că își dorește copii cu Bodi.

"Relația noastră a fost pusă la încercare de câteva ori. Nu mi-a dat motive să fiu geloasă și nici eu lui. El vrea doi băieți. Dacă se întâmplă o să vedeți și voi", spunea Bianca, recent.

Cum explică soțul vedetei certurile dintre ei

"Eu am luat-o în brațe, s-a urcat pe mașină, am intrat apoi în restaurant, am plecat împreună... Ce cuțite, ce picioare să-i dau? Nu e de împăcat, noi nu am fost certați. Avem niște chestii... Pur și simplu de orgolii, niște reproșuri. Sună acolo, demonstrează-mi aia, fă-mi aia", spune Bodi.