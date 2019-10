Cum sa cresti copilului increderea in propriile puteri

1. Fii alaturi de el!



Inca de la inceput, este necesar sa fii alaturi de copil. Bebelusii necesita multa grija si atentie, iar specialistii sustin ca e foarte bine sa o si primeasca. Cel mai important lucru pe care trebuie sa il faci in aceasta perioada este sa raspunzi nevoilor micutului: sa il hranesti cand ii este foame, sa il schimbi atunci cand este nevoie, sa il iei in brate atunci cand plange. Explicatia este una foarte simpla, sustine Polly Greenberg – specialista in dezvoltare si autoare a cartii Dezvoltarea Caracterului: incurajarea stimei de sine si a auto-disciplinei la bebelusi, copii sub si in varsta de 2 ani, si anume cu cat raspunzi mai mult nevoilor sale, cu atat ii arati ca il iubesti mai mult si ca este important pentru tine. Studiile demonstreaza ca lipsa unei consistente in satisfacerea nevoilor bebelusului duce la anxietate si nesiguranta deoarece se simte neinteles, lucru care este total opus unei increderi in sine dezvoltate, mentioneaza Suzanne Dixon, profesor la scoala de Medicina din San Diego, Universitatea California. Chiar daca nu vei vedea prea curand efectele actiunilor tale, in timp vei observa rezultatele deoarece i-ai cladit o fundatie solida de dragoste si atentie.



