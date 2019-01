Cum să dezgheți și să dezaburești mai repede geamurile de la mașină

O problema des intalnita pe vreme de iarna este inghetarea si aburirea geamurilor de la masina. Daca atunci cand nu esti pe fuga, acest lucru n-ar fi un stres major, ce te faci atunci cand esti deja in intarziere, copilul nu mai are stare pe bancheta din spate, iar tu iti imaginezi cat de greu se va circula si cat timp vei mai pierde si in trafic, si cu dezghetarea si dezaburirea geamurilor?