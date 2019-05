Cum sa folosesti cele 5 simturi ca sa-i cresti placerea amoroasa

Unde incepe, de fapt, placerea? Cu o atingere? Poate ca aceasta este cheia care deschide usa catre tine...Cert este ca toate cele cinci simturi participa la aceasta senzatie de placere – afirma Justin Sitron, cercetator la Universitatea Widener. Si nu numai cele cinci simturi ale ei, ci ele impreuna cu ale tale. Atunci cand ele sunt impletite intr-o comuniune perfecta, exact in acel punct incepe placerea.

Site-ul Menshealth.com explica cum sa folosesti toate cele 5 simturi atunci cand faci sex.

1. Atingerea

Este primul "buton" care trebuie apasat ca sa declansezi starea de placere a unei femei si afirmatia se afla inclusa si in Journal of Sex Research. Daca celelalte simturi nu se angajeaza intr-o actiune neaparat reciproca, atingerea, insa, este mereu reciproca. O tehnica prin care atingerea se poate simti la cote maxime e urmatoarea: asaza-ti partenerul intins pe spate, in pat, cu ochii inchisi, si mangaie-i, fata, ochii, gatul, ca si cum ar fi ultima sansa de a atinge pe cineva. Mangaierile apoi se pot muta catre torace, abdomen, picioare si oriunde simtiti s-o faceti. Toate miscarile au rostul de a incarca de erotism zonele erogene de maxima intensitate: sanii si zona genitala vor deveni, astfel, mult mai sensibile, atunci cand va veni randul lor la atingere. Vor fi deja pregatite in acest sens.

2. Mirosul

Poate ca mirosurile unei sali de gimnastica sunt convingatoare in a-ti acoperi bine de tot cu deodorant si parfum propriul miros natural. Culmea este ca mirosul natural al fiecaruia poate fi un aspect foarte important in excitarea sexuala, avand in vedere ca este incarcat de feromoni umani. Asadar... transpirati impreuna, activati-va impreuna glandele apocrine, cele care elibereaza feromoni. Fiecare femeie reactioneaza diferit. In loc de parfum, puteti utiliza pudra de talc pentru copii, usor mentolata – la o prima intalnire, pentru impresie. E mult mai eficienta decat parfumul.

