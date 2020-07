Cum sa menţii aerul curat în casă

1. Aeriseste si ventileaza

O casa aerisita inseamna un nivel mai mic de umezeala, deci sanse scazute sa se dezvolte igrasie, mucegai etc. Acestea cauzeaza wheezing (respiratie suieratoare), tuse si alte simptome ale oamenilor care sufera de astm sau alergii. Activitati casnice precum gatitul, spalatul si chiar respiratia, produc vapori de apa, care cresc umiditatea in incapere.

Cum poti sa-ti aerisesti cat mai bine locuinta? Deschide geamurile zilnic si instaleaza-ti ventilatoare in zonele in care exista umiditate sporita (bai, bucatarii, pivnite etc.).

Gazul de la aragaz diminueaza calitatea aerului din casa. De aceea este indicat sa ai fereastra deschisa atunci cand gatesti. Hota este si ea benefica pentru a diminua nivelul de umiditate.

2. Evita pesticidele

Pesticidele sunt chimicale foarte periculoase si pot pune in pericol sanatatea copiilor si a animalelor de casa. Daca ai probleme cu insectele sau daunatoarele, astupa gaurile din casa, tine mancarea in containere sigilate, acopera pubelele si alte containere pentru gunoi, foloseste capcanele. Substantele chimice ar trebui sa fie ultima solutie si de fiecare data sa chemi o firma specializata pentru asta.

