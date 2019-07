Cum să te comporţi cu un adolescent nervos

Si totusi, cel mai probabil ca:

1. Aceste reactii nu au aparut brusc, peste noapte. Cu siguranta exista antecedente pe care parintii le-au gestionat gresit, ducand, in timp, la escaladare.

2. In relatia dintre parinti si copil exista o ruptura mai veche de comunicare si intelegere reciproca a nevoilor emotionale.

3. Semnele ca un copil incepe sa devina adolescent au fost ignorate de parinti si acestia nu si-au adaptat comunicarea si comportamentul la schimbarea copilului. Despre primele semne ale adolescentei puteti citi mai multe aici.

Cum ar trebui sa te comporti cu un adolescent nervos?

1. In primul rand – si cel mai important – pastreaza-ti calmul. Multi adolescenti gasesc chiar o placere in a-si vedea parintii pierzandu-si firea. Este modul lor de a se razbuna pentru frustrarile pe care le-au acumulat in timp. Altii simt ca numai astfel pot genera o reactie emotionala parintilor, care, in mod obisnuit, isi ignora afectiv copilul, rezumandu-se doar la a discuta depre scoala, teme, meditatii, curatenia din camera si alte responsabilitati zilnice. Pentru altii este pur si simplu un "exercitiu de emotie" specific perioadei dificile prin care trec, si regreta ei insisi ulterior ca au avut astfel de reactii. Comportamentul tau calm il va ajuta pe adolescentul nervos sa isi recapete controlul emotiilor.

2. Asculta pana la capat ce are de spus copilul inainte de a decide cum sa reactionezi.

Poate chiar are dreptate. Poate chiar ai gresit. Fii deschis sa intelegi ce este in sufletul lui si nu te lasa coplesit emotional de modul in care a ales sa isi manifeste frustarile. Treci dincolo de ambalaj. Pune intrebari deschise care sa incurajeze copilul sa vorbeasca. Descrie ce vezi (ex: "vad ca esti deranjat de ceva / esti putin nervos ...") si nu pune etichete (ex: "esti obraznic").

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.