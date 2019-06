Cum sunt afectate zodiile de solstiţiul de vară 2019. Pentru cine urmează o perioadă bună şi norocoasă

Berbec

Berbecul va resimti influenta acestui eveniment astrologic. Te bucuri de oportunitati stralucite de a-ti implini visurile si ti se ofera sansa de a calatori.

Casa a noua este si ea bine aspectata in perioada urmatoare si prin urmare te asteapta o vacanta frumoasa, plina de neprevazut si surprize.

Este posibil chiar ca nativii singuri sa isi cunoasca sufletul pereche. Poti intampina anumite probleme, amanari sau intarzieri pe plan financiar, incat iti recomandam sa fii mai cumpatat cand vine vorba de a cheltui.

Taur

Este clar ca astrele lucreaza in favoarea ta. Solstitiul de vara aduce cu sine promisiunea implinirii pe plan emotional si fericire in cuplul Taurului.

Chiar si in relatiile dificile, planetele arunca o raza de speranta, facilitand drumul catre impacare si gasirea caii de mijloc.

Renunta la ego si arata-i partenerului de viata ca iti pasa si ca il accepti asa cum esti.

Gemeni

Solstitiul de vara tocmai a deschis pentru nativul Gemeni portita comunicarilor sociale si a armonizarii cu vibratiile celor din jur.

Perioada care va urma este perfecta pentru a te inconjura de oameni dragi, pe care ii iubesti, si alaturi de care iti place sa iti petreci timpul.

Este momentul sa faci nici mai mult, nici mai putin decat ceea ce iti doresti, si sa te angajezi in activitati placute.

Poti sa indraznesti sa visezi si pe plan profesional caci atragi proiecte frumoase, pe care le vei onora cu placere si care iti vor aduce totodata castiguri financiare pe termen lung.

Rac

Chiar daca ai tendinta de a fi mai introspect si de a-ti (re)analiza faptele din trecut, nu este momentul sa iti mai faci iluzii legate de o relatie anterioara.

Mergi pe prezent, incearca sa te bucuri de vara si de persoanele speciale din jurul tau si vei atrage in viata ta o persoana mai potrivita tie.

Este important si sa iei atitudine, mobilizandu-te si facand mici schimbari in viata ta. Noutatea perioadei urmatoare de timp poate fi reprezentata de o oferta de job ce iti poate influenta in bine existenta.

Leu

Ai nevoie de repaus si de un moment de respiro in care atentia ta sa se concentreze in intregime asupra propriei persoane.

Accentul cade asupra reinventarii interioare si este esential sa asculti de glasul instinctelor tale. Lasa-ti totodata creativitatea sa zburde si poti realiza lucruri frumoase cu proiectele tale profesionale.

Fa planuri alaturi de persoana iubita caci au cele mai mari sanse sa se concretizeze in viitorul apropiat. O veste buna de la o persoana din familie aflata in strainatate te face fericit si este foarte probabil sa va revedeti in curand.

Fecioara

Circumstantele astrale speciale indeamna nativii sa repare acele aspecte din viata sa care nu mai functionau.

Familia va fi un punct de sprijin pentru zodia Fecioara, iar accentul cade asupra relatiei cu cei din familie, parintii sau rudele apropiate.

De asemenea, este foarte posibil ca in acest sector sa traversezi o etapa de restructurare, redefinindu-ti viata personala si responsabilitatile domestice impreuna cu partenerul de viata.

Pe plan profesional, esti solicitat, insa ai energia necesara pentru a te descurca cu brio.

Balanta

Daca ai traversat anterior o etapa de autoanaliza in care ai incercat sa te intelegi pe tine pentru a-ti imbunatati viata, acum este momentul perfect pentru a-ti implementa gandurile si ideile.

Daca te afli intr-o relatie apropiata cu persoana iubita, vei gasi ca este potrivit sa vorbesti deschis si sincer cu aceasta despre ceea ce conteaza cu adevarat pentru tine.

Foarte probabil ca o persoana apropiata iti va solicita ajutorul intr-o chestiune delicata si vei fi un adevarat reper spiritual si emotional pentru aceasta.

In scurt timp, vei avea parte de o vacanta placuta .

Scorpion

Pentru zodia Scorpion, circumstantele astrale actuale aspecteaza cel mai bine sectorul financiar.

Oportunitatile iti sunt rezervate din belsug, insa va trebui sa fii suficient de deschis incat sa actionezi la momentul oportun.

De asemenea, energia ta va fi direct proportionala cu reusitele din acest domeniu. Depui efort considerabil si faci tot ce iti sta in putinta pentru a imbina creativitatea cu succesul.

Esti un norocos caci ai parte de sprijnul complet al familiei.

Sagetator

Draga Sagetator, pe cat de solicitanta, pe atat de frumoasa va fi urmatoarea perioada de timp pentru tine.

Chiar daca te asteapta schimbari importante in viata ta, acestea iti sunt benefice si prin intermediul lor vei reusi sa imbunatatesti si vietile celor dragi.

Calitatile tale care sunt cel mai bine puse in valoare in perioada urmatoare de timp sunt optimismul, increderea si rabdarea.

In perioada urmatoare este momentul tau de glorie si stralucire pe toate planurile.

Capricorn

Indiferent ca ne referim la viata personala sau la cea personala, incearca sa iti stapanesti emotiile si sa iti comunici sentimentele direct, insa diplomat si limpede.

Starea ta de sanatate poate si ea afectata de schimbarile tale de dispozitie si de aceea este esential sa incerci sa iti reincarci bateriile energetice si sa iti regasesti echilibrul emotional.

Incearca sa vezi lucrurile din perspectiva de ansamblu si totul va reveni la normal.

Varsator

Daca in perioada anterioara ai avut anumite probleme in familie, iata ca astrele vin cu vesti bune.

Viata ta se va imbunatati simtitor pe plan personal si vei trai clipe de fericire si de armonie in companiafamiliei.

Nativii singuri au parte de intalniri karmice cu persoane speciale, care ii vor ajuta sa evolueze spiritual.

Pesti

Nu este momentul potrivit pentru discutii cu un partener de afaceri sau un colaborator important.

Acasa devine punctul tau de reper, iar partenerul de viata se transforma intr-un bun si luc id sfatuitor.

Ai face bine sa tii cont de opinia acestuia caci, de data aceasta, in chestiunile administrative, poate da dovada de mai multa maturitate si diplomatie decat tine.