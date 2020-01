Cum te poate vindeca mierea. 14 retete magice

In mitologia greaca se spune ca zeul Cupidon isi inmuia sagetile in miere inainte de a-si tinti "victima".

Potrivit medicinei ayurveda, mierea este nectarul vietii. Pentru ca este esenta organelor sexuale ale unei flori, mierea are afinitati naturale cu tesuturile reproducatoare. Insa, mirea poate vindeca durerile de gat, racelile, ulcerele, arsurile si ranile.In plus, atunci cand este ingerata cu alte plante cu proprietati terapeutice, mierea ajuta la o mai buna asimilare a substantelor chimice ale acestora in organism.

Potrivit ayurveda, mierea cruda este un medicament, insa mierea gatita este o otrava lenta. In forma naturala, mierea contine minerale, vitamine, enzime, aminoacizi, carbohidrati. Insa daca este incalzita, mierea isi pierde structura molecular si se produc dezechilibre energetice. Mai mult, mierea gatita devine toxica.

Iata 14 retete magice in care poti folosi mierea si efectele lor tamaduitoare.

1. Pentru obezitate, tensiune mare, colesterol mare

Bea in fiecare dimineata o ceasca de apa calda cu o lingura de miere si 5-10 picaturi de otet din cidru de mere. Mierea va indeparta grasimile si colesterolul in exces de pe tesuturi.

2. Pentru artrita reumatoida

Ia in fiecare zi o lingurita de miere in care ai adaudat 200 mg de guggul.

3. Pentru ulceratii orale

Adauga o lingurita de miere si un praf de turmeric pe ranile de pe limba sau obraji. Aceasta mixtura va stimula productia de saliva care va elimina toxinele de la nivelul gurii si va grabi procesul de vindecare.

