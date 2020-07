Cum va arată Capitala în următorii ani în viziunea candidaţilor la primării: metrou uşor de la periferie spre centru, noi pasaje

Metrou uşor care să lege localitățile din jurul Bucureștiului de centrul orașului

Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei, a propus, ca o soluţie pentru fluidizarea traficului, folosirea centurii feroviare a Bucureștiului, dar și liniile ferate care ajung în centrul orașului pentru a crea o linie de metrou ușor care să lege localitățile satelit de București. Costurile estimate se ridică la 150 milioane de euro, iar suma ar putea fi luată din fonduri europene. Nicușor Dan spune că metroul ușor va fi gata în 2-3 ani.

"Bucurestiul poate sa aiba un transport public eficient, intr-un timp rezonabil, si asta va duce la fluidizarea traficului. Pentru asta, trebuie sa folosim eficient infrastructura existenta, cum ar fi cea a CFR din jurul Bucurestiului.

De asemenea trebuie sa vorbim despre metroul de suprafata, care va functiona pe 6 rute, cu 6 gari principale. Statiile interioare vor fi conectate la STB si metrou. Oriunde te gasesti pe linia de centura vei avea un tren direct spre aceste gari exterioare. Chiajna va fi legata de AFI, de intersectia Lujerului, cu Gara de Nord si cu Pipera.

Zona Giurgiului Ferentari va fi conectata direct cu AFI, cu Gara de Nord. La AFI va fi una din statiile pe care le vedeti pe harta. Vom avea un flux de 8000 de persoane pe zi, pe fiecare sens.

Un tren va deservi de la 200 la 500 de persoane. Va atinge viteze de 90 de km la ora, iar principalul avantaj e ca nu se intersecteaza cu traficul rutier si nu sta la semafoare.

Banii vor veni din fondurile europene special destinate reducerii emisiilor de carbon. Din momentul cand proiectul e gata, dureaza 2-3 ani", a explicat Nicușor Dan.

"Viteza medie operațională, 40 km/h. Metroul de suprafață atinge viteze de 90km/h, principalul lui avantaj este că nu se intersectează cu traficul auto, nu stă în intersecții, nu stă la semafor. Este o soluție care s-a aplicat cu succes în multe orașe, un exemplu de succes este Berlin, care a reconvertit infrastructura feroviară pentru rute industriale, care au devenit S ban-ul din Berlin, un mare succes", a mai spus Nicușor Dan.

Pasajul Ciurel, finalizat după 10 ani

Gabriela Firea, primarul Capitalei şi candidat al PSD pentru un nou mandat, anunţă finalizarea lucrărilor şi darea în folosinţă a Pasajului Ciurel. Gabriela Firea a publicat, pe Facebook, "imagini spectaculoase, in premiera, cu ultimele finisaje ale Podului Ciurel" şi a anunţat că la finalul verii va inaugura mult-aşteptatul Pod Ciurel.

"Se vopseste pilonul central. Am trecut cu brio si peste testele de rezistenta statice si dinamice. Muncim toata vara si la finalul acesteia inauguram mult-asteptatul Pod Ciurel. Inceput acum 10 ani. Abandonat in faza incipienta. Preluat aproape de la zero de noi si dus la bun sfarsit.

Va vine sa credeti ca unul dintre cei care clameaza ca vrea sa "salveze" Bucurestiul a blocat in instanta acest grandios proiect de infrastructura rutiera, atat de necesar pentru fluidizarea traficului?

Pe motive inchipuite, cum s-a dovedit in instanta, inclusiv ca un prieten avea casa fara autorizatie fix pe culoarul de expropriere! Si se mai vrea, in continuare, lup paznic la oi!!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Pasajul Ciurel este un pasaj suprateran din București aflat în construcție, ce urmează să unească Splaiul Independenței cu Străpungerea Splaiul Independenței—Ciurel—Autostrada A1. Străpungerea a fost planificată pentru a ușura circulația pe Bulevardul Iuliu Maniu și celelalte artere de intrare în oraș din cartierul Militari.

Pasajul Doamna Ghica, finalizat în toamnă

Gabriela Firea a anunţat că lucrările de la Pasajul Doamna Ghica progreseaza în ritm alert și va fi gata în toamnă.

"Lucrările la Pasajul Doamna Ghica progreseaza in ritm alert! Vom lucra intens pentru a fi gata in aceasta toamna. Astfel, se va rezolva problema traficului din aceasta zona. Pana acum, au fost realizate lucrări de relocare utilități si au fost efectuate lucrări de instalații pentru a putea devia traficul.

De asemenea, a fost realizat zidul de sprijin adiacent zonei trotuarului și au fost demarate lucrările de sapătura și execuția zidului de sprijin la una dintre rampe.

Este planificată branșarea la rețeaua existentă de termoficare și devierea circulației pe breteaua nouă pentru a putea fi demarate forajele pentru coloanele forate, aferente fundațiilor de la pila 1 si culeea 1.

Lucrarile sunt realizate de colegii nostri de la Trustul de cladiri metropolitane.

Am depus toate eforturile pentru a depăși constrângerile generate de Starea de Urgență și pentru a continua execuția lucrărilor în condiții sigure pentru angajații noștri.

Activitatea pe șantiere se desfășoară în parametri optimi și respectă toate măsurile de siguranță pentru angajați cât și normele igienice și sanitare impuse în această perioadă, în vederea protecției și prevenției răspândirii Covid 19", a anunţat Gabriela Firea pe Facebook.

Un nou spital de urgenţă în Sectorul 1 al Capitalei

Dan Tudorache, actualul primar al Sectorului 1 şi candidat al PSD, promite constrauirea celui mai modern spital de urgență din Capitală. Acesta se va numi Spitalul Sfântul Vasile cel Mare şi va avea o capacitate de peste o mie de paturi, spune Dan Tudorache. În incinta viitorului spital se vor reloca Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca, Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri şi Secţia de Pediatrie a Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu".

„Unitatea medicală va avea subsol, parter şi cinci etaje, 1015 paturi, 37 de săli de operaţie şi 60 de linii de gardă. De asemenea, va mai avea şi două heliporturi care vor uşura accesul pacienţilor în stare gravă, o clădire independentă care va asigura 698 de locuri de parcare pentru autoturisme, săli şi laboratoare pentru cercetare şi învăţământ, iar între staţia de metrou şi spital va exista o pasarelă", a transmis Primăria Sector 1.

Licitaţia pentru construirea Spitalului "Sfântul Vasile cel Mare" din Sectorul 1 a demarat la sfârşitul lunii decembrie 2019, iar 30 iulie 2020 este data limită de depunere a ofertelor. Reprezentanţii Primăriei precizează că până în prezent 30 de firme internaţionale au solicitat clarificări despre acest proiect. Costul proiectului se ridică la jumătate de miliard de euro.

Spitalul va deservi locuitorii Sectorului 1 şi ai Capitalei, dar şi zona de Sud a României.

"Este primul spital de stat care se va contrui de o asemenea anvergură în ultimii 30 de ani", a mai declarat Dan Tudorache. Spitalul va fi construit în trei ani pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte Nr. 10, Sector 1. Perioada de garanţie este de minimum 60 de luni, iar durata minimă a perioadei de proiectare şi execuţie este de 18 luni (din care proiectare - 4 luni, iar execuţia - 14 luni).

Pasaj rutier de 2 kilometri pe sub bulevarul Unirii şi zonă pietonală între Piata Unirii şi Piaţa Alba Iulia

Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3 şi candidat pentru un nou mandat, vrea să construiască un pasaj rutier pe sub bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Alba Iulia. Costul acestuia este de peste 400 de milioane de lei.

Robert Negoiţă spune că în prezent se lucrează la studiul de fezabilitate, iar dacă lucrurile merg bine, lucrările vor începe în primăvara anului viitor și se vor finaliza în 2 ani. Primarul sectorului 3 îşi doreşte să mute traficul în subteran iar la suprafaţă artera să devină pietonală. Costul pasajului este de peste 400 milioane lei.

"Avem nevoie în București de zone pietonale pentru că este o prostie să blocăm circulația, fie și în weekend, într-un oraș unde traficul este mereu blocat. Noi ne propunem să facem bulevardul Unirii exclusiv pietonal, va fi cel mai mare bulevard din lume exclusiv pietonal. Traficul îl băgăm pe sub bulevard. Facem un pasaj între Piața Unirii și Piața Alba Iulia. Pentru suprafață vom face un concurs de soluții, eu nu văd doar o zonă pietonală simplă, ci și niște buticuri mici ici-colo, un fel de street mall, sa aducem toate brandurile mari din lume și la noi, iar zona respectivă chiar se pretează pentru așa ceva. Buticurile vor fi și la parterul blocurilor și pe stradă. Mai facem și două etaje de parcări în subteran, să dublăm capacitatea de parcare de acum, de pe bulevard", a explicat Negoiță pentru HotNews.ro.

Edilul sectorului 3, precizează că pasajul va începe imediat ce se trece de Piata Unirii, zona cu fântâni, practic în dreptul Magazinului Unirea, la 20 m de piață, și se termină după Piața Alba Iulia, ieșirea fiind pe bd. Decebal și Burebista. Pasajul va mai avea ieșiri și intrări la intersecțiile cu străzile importante: Nerva Traian, Mircea Vodă și Ion Pilat.

Pasaj rutier suprateran de 140 m lungime peste Şoseaua Berceni

Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4 şi candidat al PSD pentru un nou mandat, a anunţat la începutul lunii iulie construirea unui pasaj rutier suprateran într-una dintre cele mai aglomerate intersecții Bucureşti. Cu o lungime de 140 de metri, pasajul rutier suprateran va fi construit la intersecția străzii Sergent Ion Iriceanu cu strada Turnu Măgurele. Practic, noua construcție va supratraversa Șoseaua Berceni.

Construcția pasajului, care va avea 140 de metri lungime și 15 metri lățime, va costa în jur de 57 de milioane de lei, lucrările urmând să înceapă în toamnă.

"Odată cu realizarea acestui proiect de mare anvergură atât pentru locuitorii sectorului 4, cât și pentru cei aflați în tranzit, Primăria Sectorului 4 dorește ca traficul în zonă să se desfășoare în condiții decente, astfel încât oamenii să nu mai piardă minute în șir în trafic, dar și să reducă poluarea în zona de sud a Capitalei. Asta în condițiile în care, așa cum o arată cifrele, creșterea vitezei de deplasare a vehiculelor înseamnă mai puține noxe eliberate în atmosferă decât dacă acestea ar staționa la semafor și în plus, odată cu construcția pasajului, întreaga suprafață adiacentă va fi amenajată cu spații verzi", se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Sectorului 4.

Noul pasaj va contribui la închiderea facilă a inelui median de circulație al Capitalei, mai ales în condițiile în care problemele legate de pasarela ce traversează râul Dâmbovița, la granița dintre Sectorul 4 și Sectorul 3, au fost rezolvate, urmând ca obiectivul să fie dat în folosință în perioada următoare.