Cum va arăta Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban. Raluca Turcan, viitorul ministru al Educaţiei

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net PNL îşi doreşte alegeri anticipate. Ludovic Orban a pus în discuție, la consultările cu președintele Klaus Iohannis de vineri dimineaţă, această variantă. Ludovic Orban a declarat că PNL vrea să schimbe structura Guvernului, iar numărul ministerelor să fie de maxim 16, față de 24 câte sunt în prezent. De asemenea, acesta susține că pentru formarea viitorului Executiv va disucta cu toate partidele și cu toți parlamentarii care au votat moțiunea, inclusiv cu cei de la PSD. Pavel Popescu - Ministerul Transporturilor Gigel Stirbu - Ministerul Culturii Alina Gorghiu -Ministrul Justiţiei Dan Vîlceanu - Ministerul Muncii Iulian Dumitrescu - Ministerul Economiei Lucian Bode - Ministerul Transporturilor Bogdan Glăvan - Ministerul Fondurilor Europene Vlad Nistor - Ministerul de Externe Raluca Turcan - Ministerul Educaţiei Florin Cîţu - Ministerul de Finanţe Ludovic Orban: Noi susţinem alegerile anticipate. Susţinem revenirea la popor Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte cu liderii partidelor parlamentare care au răsturnat cabinetul Dăncilă în vederea desemnării unui nou premier. Pe agenda discuţiilor se va afla şi tema anticipatelor. Viorica Dăncilă a declarat la România TV că nu va merge la Cotroceni. Klaus Iohannis, întâlnire cu liderii partidelor care au demis în Parlament guvernul Dăncilă Consultările au început la ora 11.00, primii fiind reprezentanţi PNL. Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care i-a invitat la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Programul consultărilor este următorul: Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 11:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 12:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 12:30 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Pro Europa;

Ora 13:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

Ora 14:30 – Partidul Social Democrat (PSD).

