Cumpănaşu: "Sunt atâţia proşti cu diplomă. Din punctul meu de vedere, am studii superioare". Cum a obţinut un post de bugetar

Alexandru Cumpănașu a câștigat în urmă cu doi ani concursul pentru un post de expert media într-o instituție publică, fără să aibă studii superioare. Cerința exista cu un an înainte să aplice actualul candidat la preşedinţia României.

Pe site-ul UEFISCDI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale, la capitolul cariere, este publicat un anunț din aprilie 2017 care precizează că Alexandru Cumpănașu a câștigat un post de “expert coordonare și evaluare știri”, anunţă Libertatea.

Pentru postul respectiv mai candidaseră alte două persoane ale căror dosare au fost respinse, pentru că nu îndeplineau "condițiile specifice". Contactat de Libertatea, unul dintre candidații respinși, Tiberiu Cazacioc, a declarat: Eu am fost respins (precum și un alt candidat, așa cum se vede în comunicarea oficială) pentru neîndeplinirea condițiilor specifice. Nu au fost oferite alte detalii, nici nu am cerut explicații. Nu am insistat, ținând cont că în procesele de recrutare o astfel de condiție este evaluată, de cei ce recrutează, prin prisma descrierii narative pe care o transmite candidatul când se înscrie la concurs. Dacă nu convingi, nu are sens să bați la o ușă închisă"

Condițiile specifice pentru acel post au fost: experiență în monitorizare media pe subiecte STEEP, experiență în coordonarea de echipe tinere de dimensiuni medii (80-10 persoane) și cunoașterea unor programe software de analiză semnatică și de vizualizare.