CUTREMUR cu magnitudine 5.7. Seismul s-a simţit pe o arie largă

Cutremurul a avut loc la ora 12h04min UTC (ora locala 16h34min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul seismului a fost localizat in regiunea muntilor Hindu Kush, in Afganistan, la 27 km Sud de Jarm. Seismul s-a produs la adancimea de 232 km si a avut magnitudinea de 5,7grade pe scara bazata pe moment seismic.

Miscarea seismica a fost resimtita pe arie larga in Afganistan, Pakistan si in Estul Uzbekistanului. Nu s-au inregistrat pagube.