CUTREMUR cu magnitudine 6.5 în Rusia

În ziua de 20 Februarie 2020 la ora 20:57:37 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE EAST COAST OF THE KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.5, la adâncimea de 40 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 118km E de Petropavlovsk-Kamchatsky.

INFP anunţă, de asemenea, că în ziua de 21 Februarie 2020, la ora 01:08:16 (ora locală a României), s-a produs în MUNTENIA, BRAILA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 20km.

Intensitate: n/a

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 59km V de Braila, 73km SV de Galati, 100km E de Ploiesti, 117km NE de Bucuresti, 146km NV de Constanta, 146km SE de Brasov, 168km S de Bacau, 170km NE de Ruse, 192km E de Pitesti, 212km N de Varna