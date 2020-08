Cutremur cu magnitudine 6 la o adâncime de doar 15 kilometri

Un cutremur relativ puternic, cu magnitudinea moment de 6,0 grade, s-a produs in ziua de miercuri, 12 august, in Estul Tanzaniei, in zona de coasta la Oceanul Indian.





Sursa foto: EMSC



Cutremurul a avut loc la ora 17h13min UTC (ora locala 20h13min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in Sud-Vestul Oceanului Indian, in zona de coasta din Estul Tanzaniei.

Cutremurul s-a produs la adancimea de 15 km si a avut magnitudinea de 6,0 grade pe scara bazata pe moment seismic.

Google a lansat un sistem de alertă în caz de cutremur pentru smartphone

Google a anunţat marţi lansarea unui sistem de avertizare în caz de cutremur pentru telefoanele mobile inteligente echipate cu Android din California, informează AFP.



Smartphone-urile primesc alerte declanşate de un sistem de detectare a primelor semne ale unui cutremur, numit ''ShakeAlert'', creat de Institutul American de Geofizică (USGS) şi de partenerii săi de pe coasta de vest.



Sistemul foloseşte informaţiile colectate de sute de seismografe de pe teritoriul statului pentru a activa trimiterea alertelor care semnalează că ''o mişcare telurică a început şi un cutremur este iminent'', potrivit site-ului dispozitivului.



''Am văzut o oportunitate de a utiliza Android pentru a furniza oamenilor informaţii exacte şi utile legate de cutremure, atunci când le caută, dar şi avertizări cu câteva secunde înainte pentru a se pune la adăpost, atât ei cât şi cei dragi, în cazul în care este necesar'', a explicat Marc Stogaitis, inginer la Google, pe blogul companiei.



Utilizatorii de smartphone-uri Android au, de asemenea, posibilitatea de a participa la o reţea bazată pe colaborare pentru detectarea cutremurelor, telefoanele fiind adesea echipate cu mici accelerometre care măsoară mişcarea, capabile să detecteze seismele, a precizat Stogaitis. ''Telefonul dumneavoastră Android poate fi un mic seismograf care se conectează la milioane de alte telefoane pentru a forma cea mai mare reţea de detectare a cutremurelor din lume'', a explicat el.



Telefoanele mobile care observă ceea ce ar putea fi un cutremur pot trimite automat un semnal către un centru, unde computerele analizează datele privind mişcarea şi informaţiile privind locaţia pentru a determina dacă un seism este în curs de desfăşurare, potrivit Google.



Locuitorii din California au crescut cu sabia lui Damocles deasupra capului şi în teama cutremurului ''cel mare'', de o asemenea intensitate încât ar devasta California, stat situat pe falia San Andreas şi care se confruntă în mod regulat cu seisme, deşi mişcările telurice de magnitudine mare sunt relativ rare.