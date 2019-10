Articol publicat in: Extern

Cutremur de magnitudine 4.5. Nu se cunosc deocamdată eventuale pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale

Autor: Sânziana Stancu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 43 min) // Sursa: romaniatv.net Un cutremur cu magnitudinea 4,5 a fost înregistrat marți, în California. Epicentrul seismului s-a situat la numai 1 1 kilometru distanţă de Pleasant Hill, potrivit Sondajului Geologic al SUA, USGS. Mișcarea telurică a avut loc la o adâncime de 14,6 kilometri. Pentru moment, nu au fost raportate victime sau daune materiale. Nu a fost emisă nici vreo o alertă de tsunami. Cutremurul s-a produs imediat după un seism mai mai mic, de magnitudine 2,5, în East Bay și a fost resimțit în Vacaville, Fairfield, Rio Vista, Sacramento și Isleton. Locuitorii din zona afectată de cutremur au povestit că, în urma acestuia le-au căzut diferite obiecte de din casă , de pe rafturi şi dulapuri, iar în unele locuinţe s-a produs fisuri în pereţi. De asemenea, un localnic a fost la un pas de tragedie, candelabrul căzându-i din tavan. Unele persoane au simţit ameţeală puternică din cauza seismului. Specialiştii au avertizat că există şanse ca în următoarele zile să se producă un cutremur mai mare, în aceeaşi regiune. loading...

