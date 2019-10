Articol publicat in: Sport

Cutremur în FOTBAL! Un mare patron face un anunţ-şoc: "Nu mai am niciun leu!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova, echipă care activează în Liga 3, a declarat că nu mai dispune de resurse financiare. Adrian Mititelu susține că banii cu care susţine echipa sunt ai celor doi copii şi speră ca FC U Craiova să promoveze în Liga 1 pentru ca afacerea să devină rentabilă. ŞOCANT! Unde a ajuns fotbalistul pe care Adrian Mititelu voia să-l vândă cu 15 milioane de euro. "E un imbecil şi un curvar!" "Am buget de un milion de euro din care pierd vreo 990.000 de euro. I-am primit de la fiul și fiica mea care mai au și ei niște afaceri că eu nu mai am nici un leu. Să sperăm că o să mă mai susțină doi-trei ani cel puțin. Zi și noapte, numai la promovarea în Liga 1 mă gândesc. Această echipă este continuatoarea Universității Craiova, cu drepturi legale, deci noi suntem Universitatea Craiova", a spus Adrian Mititelu la emisiunea GSP Live. Afirmaţiile vin după ce Adrian Mititelu a dat o adevărată lovitură financiară. A câștigat peste 30 de milioane de euro, din vânzarea unor terenuri, și acum vrea să construiască un stadion pentru FC U Craiova, de 12.500 de locuri, evaluat la peste 10 milioane de euro. loading...

