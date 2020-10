Cutremur de 3,9 în Vrancea. Este al treilea sesim în ultimele ore

Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 23:21:42 (ora locală a României) şi s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU. Acesta a avut o magnitudine de 3.9 şi s-a produs la adâncimea de 140km.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 61km E de Brasov, 71km NE de Ploiesti, 121km S de Bacau, 124km N de Bucuresti, 128km V de Braila, 130km V de Galati, 141km NE de Pitesti, 176km E de Sibiu, 189km N de Ruse, 203km SV de Iasi.

Acesta este al treilea cutremur care s-a produs în România în ultimele ore.

La ora 18:57:23 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 94km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 89km E de Brasov, 92km S de Bacau, 104km NE de Ploiesti, 107km V de Galati, 110km NV de Braila, 153km N de Bucuresti, 171km SV de Iasi, 177km NE de Pitesti, 201km E de Sibiu, 215km SV de Chisinau.

Un alt cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, joi dupa-amiaza, la ora 13.03, ora locala a Romaniei. In ziua de 22 Octombrie 2020, la ora 13:03:43 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 104km.

Alertă de tsunami în Alaska după un cutremur de 7,5 grade (Marţi, 20 Octombrie 2020 07:45)

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km E de Brasov, 94km NE de Ploiesti, 100km S de Bacau, 114km V de Galati, 115km NV de Braila, 145km N de Bucuresti, 166km NE de Pitesti, 181km SV de Iasi, 193km E de Sibiu, 209km N de Ruse", scrie in comunicatul transmis de INFP.