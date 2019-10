Articol publicat in: Societate

CUTREMUR în Vrancea

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 pe scara Richter s-a produs în noaptea de marţi spre miercuri în zona seismică Vrancea, a anunţat Institutul Naţional pentru Fizica Pământului. Cutremurul s-a produs la ora 1.15, la adâncimea de 67 de kilometri şi a avut magnitudinea de 2,8 pe scara Richter. Cel mai puternic cutremur înregistrat în acest an, cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter, s-a produs în 3 septembrie, în zona seismică Vrancea. Zona Vrancea este cea mai afectată de cutremure în România. O companie de asigurări a evaluat 616 oraşe din întreaga lume, analizând şansele de cutremur, inundaţii, tsunami, uragane sau cicloane. IMOPEDIA.ro prezintă clasamentul oraşelor cu cele mai mari riscuri de astfel de dezastre naturale, potrivit celui mai recent raport efectuat de Swiss Re, a doua mare societate de asigurare şi reasigurare din lume. 10. Teheran, Iran Falia San Andreas (din California) sau Cercul de Foc al Pacificului sunt percepute de întreaga lume ca fiind zonele cu cel mai mare risc de cutremure. Însă specialiştii atenţionează că falia Nord-Anatoliană este la fel de periculoasă, astfel că mai bine de 13,6 milioane de locuitori ai Teheranului trăiesc sub ameninţarea unui cutremur puternic, ca şi locuitorii Bucureştiului, Tashkentului (capitala Uzbekistanului) şi ai unei mari porţiuni din Turcia. Capitala Iranului a fost lovită de un cutremur în 1830, astfel că cele mai multe norme de protecţie în caz de cutremur datează de aproape 200 ani. 7. Los Angeles, Statele Unite ale Americii Los Angeles este unul dintre cele mai predispuse oraşe la cutremur din lume, din cauza poziţiei pe falia San Andreas. Cu toate acestea, contrar aşteptărilor, a doua metropolă americană din punct de vedere al numărului de locuitori nu este foarte expusă la tsunamiuri. În faliile de tip „lovire-alunecare”, cum sunt San Andreas şi cea Nord-Anatoliană, blocurile de rocă se mişcă pe orizontală, în direcţii opuse, având un risc mai scăzut de valuri gigantice. Cu toate acestea, cei aproape 15 milioane de americani din Los Angeles trăiesc sub ameninţarea cutremurelor. 8. Shanghai, China Multe oraşe din lume sunt ridicate pe albii de râu sau în delte, iar riscul de inundaţie este cea mai comună ameninţare. India şi China sunt expuse unui grad ridicat de astfel de pericole, în special Shanghai. Cu aproape 24 milioane locuitori, cel mai mare oraş din China şi din lume s-a dezvoltat sub ameninţarea inundaţiilor, fiind ridicat în Deltă, la punctul de vărsare a râului Yangtze. Conform raportului Swiss Re, alte oraşe cu riscuri similare sunt Bangkok, Mexico City, Baghdad, Paris şi Doha. 7. Calcutta, India Cu o populaţie de 14 milioane locuitori în zona metropolitană, capitala statului Bengalul de Vest este ameninţată în întregime de inundaţii, fiind amplasată pe malul estic al râului Hooghly. Cu o deosebită importanţă pe plan local şi regional, oraşul denumit de localnici Kolkata se confruntă de asemenea cu un risc ridicat de tsunami, fiind în acelaşi timp ameninţat şi de uragane. În ciuda acestor dezavantaje, economia Calcuttei s-a dezvoltat simţitor în ultimele două decenii. 6. Nagoya, Japonia Riscul tsunami-urilor domină întregul Pacific, iar cele mai afectate oraşe sunt cele din Japonia, amplasate de-a lungul faliilor active ale Oceanului, în frunte cu Tokyo-Yokohama şi Nagoya. A patra zonă urbană din Japonia din punct de vedere al numărului de locuitori, oraşul Nagoya nu este expus în totalitate tsunamiurilor, însă specialiştii spun că aproape 2,5 milioane locuitori trăiesc într-o zonă cu risc ridicat. Cu toate că tsunami-urile afectează un număr mai mic de oameni faţă de restul dezastrelor naturale analizate, specialiştii spun că pagubele umane şi materiale sunt enorme. 5. Jakarta, Indonezia Mai bine de 40% din suprafaţa capitalei indoneziene se află sub nivelul mării, într-un bazin plat, cu solul moale, la marginea unei falii. Din cauza acestei amplasări, cutremurele sunt un pericol pentru aproape 18 milioane oameni, solul moale amplificând intensitatea undelor. În acelaşi timp, cutremurele pot produce aici efectul de lichefiere a solului – pământul îşi pierde consistenţa şi reacţionează ca un lichid. Datorită poziţiei oraşului la gura de vărsare a râului Ciliwung în Golful Jakarta, se adaugă şi un risc ridicat de inundaţii. 4. Osaka-Kobe, Japonia În regiunea Osaka-Kobe, aproape 15 milioane de oameni trăiesc sub ameninţarea cutremurelor devastatoare, ca cel din 1995, ce a provocat mii de victime şi pagube materiale uriaşe. De asemenea, zona este expusă unor furtuni puternice şi inundaţiilor, dar şi valurilor uriaşe provocate de uraganele ce lovesc estul Asiei (acestea pot afecta circa trei milioane locuitori). Din cauza amplasării geografice, această zonă metropolitană se află pe locul trei între cele mai expuse oraşe din lume la tsunami-uri. 3. Delta râului Perla, China Acest conglomerat urban aproape neîntrerupt cuprinde Hong Kong, Shenzhen, Dongguan, Macao şi Ghuangzhou, fiind căminul a mai bine de 42 milioane oameni. Una dintre cele mai dezvoltate zone economice ale Chinei (cu un PIB estimat la 690 miliarde dolari) se întinde într-o regiune ameninţată de tot felul de dezastre naturale: ocupă primul loc între cele mai afectate zone de valuri uriaşe provocate de uragane (aproape 5,5 milioane oameni au de suferit), locul trei între cele mai afectate zone de cicloane (peste 17 milioane oameni au de suferit) şi locul cinci între cele mai expuse zone la inundaţii. 2. Manila, Filipine Capitala filipineză este cel mai dens populat oraş din lume, dar şi unul dintre cele mai expuse la cele cinci dezastre naturale analizate de compania Swiss Re. Cutremurele reprezintă o ameninţare constantă, laolaltă cu pericolul vânturilor puternice, de sute de kilometri/oră – cel mai bun exemplu este super-taifunul Haiyan, ce a fost considerat cel mai violent din lume din anul 2013, după ce, în luna noiembrie, a măturat întreaga ţară şi a provocat ravagii uriaşe. 1. Tokyo-Yokohama, Japonia Regiunea Tokyo-Yokohama este considerată ca fiind cea mai periculoasă din lume, deoarece circa 37 milioane locuitori trăiesc sub ameninţarea cutremurelor, musonilor, inundaţiilor şi tsunami-urilor. Marele cutremur Kanto, din 1923, a devastat atât Tokyo, cât şi Yokohama, provocând aproape 143.000 victime. Statisticile arată că 80% dintre locuitorii capitalei japoneze trec cel puţin o dată printr-un cutremur de mare intensitate. 