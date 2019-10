Articol publicat in: Extern

CUTREMUR urmat de taifun în Japonia, sunt peste 70 de morţi. Probleme mari în zona lovită de tsunami

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Salvatori căutau în continuare marţi persoane blocate de inundaţiile provocate de traversarea Japoniei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a puternicului taifun Hagibis, care a ucis peste 70 de persoane, relatează AFP. Peste 100.000 de militari, pompieri, poliţişti şi membri ai Pazei de Coastă caută în continuare supravieţuitori în zone inundate şi afectate de alunecări de teren sângeroase, declanşate de ploi care însoţesc Hagibis, catalogate drept "fără precedent" de meteorologii japonezi. Bilanţul era evaluat marţi la 72 de morţi şi 12 dispăruţi de postul public de televiziune NHK, pe baza unor informaţii culese pe teren de către jurnalişti. Guvernul prezintă bilanţuri inferioare, pe care continuă să le actualizeze. Persoane poate sunt în continuare izolate în zone inundate, în care salvatorii nu au putut să pătrundă, subliniază presa, care survolează cu elicopterul numeroase localităţi devastate. "Salvări continuă 24 de ore din 24", a declarat marţi premierul Shinzo Abe. Peste 3.000 de persoane au fost salvate în cele 36 de prefecturi atinse din cele 47 din ţară. Împăratul Naruhito şi împărăteasa Masako şi-au exprimat "durerea profundă faţă de numărul atât de mare al persoanelor afectate" şi şi-au exprimat speranţa "din tot sufletul ca cele care sunt date dispărute să fie găsite cât mai repede", a declarat un reprezentant al Agenţiei Casei Imperiale. Între provinciile cele mai afectate se află Miyagi şi Fukushima, afectate de tsunamiul şi accidentul nuclear din martie 2011, catastrofe după care nu s-au refăcut complet. loading...

