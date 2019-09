CUTREMUR violent, clădirile înalte s-au zguduit serios. Panică pe reţelele de socializare VIDEO

CUTREMUR cu magnitudinea de 5,7 grade s-a produs joi în Turcia, afectând oraşul Istanbul, au informat autorităţile, adăugând însă că nu au fost anunţate victime, relatează Reuters.

Primarul oraşului Istanbul, Ekrem Imamoglu, a informat de asemenea pe Twitter că nu au fost anunţate victime şi pagube.

Observatorul Kandilli a anunţat că epicentrul s-a aflat la aproximativ 70 de kilometri la vest de Istanbul, în Marea Marmara. Acesta s-a produs la o adâncime de 12,6 kilometri.

Watch: Buildings shake as Istanbul is ROCKED by terrifying earthquake. #deprem #earthquake #İstanbul pic.twitter.com/29P3XtGWoj