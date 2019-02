Dacian Cioloş cheamă PNL alături de alianţa USR-PLUS: "Să nu aibă cineva impresia ne întoarcem spatele"

”Important e că s-a făcut un pas. Noi am făcut acest pas. Se tot vorbește de unificarea opoziției, de coagularea opoziției. Noi am făcut ac pas. E bine-venit și PNL, în măsura în care va împărtași valorile, principiile, proiectul pe care îl punem pe masă”, a declarat la Digi24 liderul PLUS, Dacian Cioloș.

El a mai spus momentul demarării discuțiilor privind coagularea opoziției depinde doar de liderii liberali. ”Când PNL va fi dispus să discutăm, vom discuta. Există discuții, să nu aibă cineva impresia ne întoarcem spatele”, a mai spus Cioloș. La rândul său, liderul USR, deputatul Dan Barna, a afirmat că există o colaborare punctuală cu liberalii la nivel parlamentar. ”La nivel parlamentar există această colaborare cu PNL și s-a văzut că, unde a fost necesar și util, a existat această colaborare în egală măsură. Ceea ce își propune alianța noastră e să facem politică în mod realist, , ca să folosesc o expresie pe înțelesul tuturor. În acest moment era o așteptare semnificativă căreia credem că i-am răspuns prin această alianță, USR-PLUS, pentru că cele două partide au același ADN de valori. Suntem oameni care văd o Românie europeană, care nu stă în zona de margine de Europa unde am fost împinși în cei doi ani în care guvernul a fost casa de avocatură a lui Dragnea. (...) Chiar azi am avut o discuție cu Orban legat de o activitate în Parlament, de niște moțiuni. Dialogul există, e firesc, și o să vedem în perioada următoare, dupa europarlamentare, ca să fim foarte pragmatici. La europarlamentare această alianță își propune un rezultat foarte bun. Dupa aceea, vom vedea pașii următori, pentru a păstra și coagula acea așteptare a românilor de alternativa care să-ți aducă speranțe și încredere”, a afirmat Dan Barna.