Dacian Cioloş, despre recursul compensatoriu: Trebuia în mod clar eliminat sau corectat

"Recursul compensatoriu trebuia în mod clar eliminat sau corectat, pentru că am văzut efectele lui. Nu ştiu să fi trezit îngrijorări la Bruxelles această măsură, ci e vorba de CEDO, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care nu e instituţie a UE. Cealaltă măsură cu eliminarea supraaccizei - nu văd o problemă, e o decizie care mi se pare bună. Trebuie doar să ne asigurăm şi nu e neapărat o îngrijorare, ci nevoia alinierii la o regulă europeană care stabileşte un plafon minim la carburant în toate statele membre", a precizat Cioloş, la o conferinţă de presă.



El a adăugat că în realitate e vorba de o corectare, şi nu neapărat de o revenire asupra accizei.



"Această reducere în urma şi a deprecierii monedei naţionale înţeleg că e o diferenţă de câţiva bani între acest plafon la nivel european şi ceea ce a rezultat prin eliminarea completă asupra accizei. Aici e vorba de o corectare, şi nu neapărat de o revenire asupra deciziei. Dacă asta rezulta din calculele pe care le-a făcut PNL-ul, e o măsură pe care nu poate nimeni să-i împiedice să o ia, are argumentare", a arătat Cioloş, citat de Agerpres.



Legat de recursul compensatoriu, observaţia care a venit din partea Consiliului Europei, la Strasbourg, era legată de aşteptarea pe care Consiliul o are de mai mulţi ani, nu numai de acum, de a rezolva problema aglomerării în penitenciare, o problemă reală, care necesită politici publice şi legislaţie bine gândită, a adăugat el.



"Recursul compensatoriu, aşa cum a fost el adoptat de Parlament după 2016, nu era acea soluţie bine gândită şi efectele acelei legi le-am văzut cu toţii în aceşti trei ani de zile. Eu cred că abrogarea era o măsură imediat necesară, însă ceea ce mă aştept să facă domnul Orban acum, imediat după ce au recurs la abrogare este să vină în compensare, pe termen scurt şi lung a problemei din penitenciare şi eu cred că Consiliul Europei asta aşteaptă", a spus Cioloş.



Cioloş a mai menţionat că propunerea pe care a înaintat-o ministrul Raluca Prună viza propunerea de soluţii şi evitarea sancţiunilor sau amenzilor la CEDO.



"Propunerea pe care a înaintat-o doamna ministru la acea vreme avea exact acest obiectiv: să propună soluţii prin care să evităm astfel de sancţiuni sau amenzi de la CEDO, însă acea propunere a fost tratată populist şi pe interesul membrilor de partid din PSD şi au tratat şi această lege la fel cum au tratat şi alte propuneri", a susţinut Cioloş.



Cioloş, despre intenţia Guvernului Orban de a trece Legea bugetului prin angajarea răspunderii

Dacian Cioloş consideră că asumarea răspunderii în Parlament pe legea bugetului este o decizie curajoasă, "dar poate să fie o decizie bazată pe analiza unei realităţi".



Guvernul apelează de a trece Legea bugetului pentru anul viitor, prin asumarea răspunderii în Parlament.



"E o decizie curajoasă, dar poate să fie o decizie bazată pe analiza unei realităţi că în momentul de faţă nu există o majoritate în Parlament care să susţină acest Guvern şi atunci Guvernul are nevoie, pentru a trece anumite proiecte de lege importante pentru ceea ce urmează să fie făcut, de angajarea răspunderii", a susţinut Cioloş, într-o conferinţă de presă.



El a adăugat că PLUS a încurajat Guvernul să folosească acest instrument.



"Noi chiar am sugerat şi am încurajat Guvernul să folosească acest instrument pentru că trebuie să fie foarte clar. În perioada următoare sau se poate guverna şi atunci trebuie luate nişte măsuri de urgenţă pe care şi noi le susţinem, iar dacă nu se poate guverna, atunci trebuie să îndemnăm o majoritate din Parlament, care s-ar opune unor măsuri de reformă imediată, să meargă în faţa alegătorilor şi să relegitimăm un parlament în urma unor alegeri anticipate, ca să se poată guverna în România", a încheiat preşedintele PLUS.