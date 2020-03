Dacian Cioloş: E nevoie de mai multă fermitate şi claritate în modul în care se aplică măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19

"Suntem într-o criză contra cronometru cu această pandemie şi avem nevoie, în momentul de faţă, de decizii şi acţiuni clare şi ferme care să poată să fie decisive în criza sanitară şi socio-economică pe care deja o simţim. Am văzut la ţări ca Spania şi Italia că dacă nu conştientizăm gravitatea situaţiei la timp şi dacă tratăm cu lejeritate măsurile care trebuie luate riscăm un dezastru umanitar. Asta trebuie să evităm în România în momentul de faţă, să nu pierdem timpul pe care l-am câştigat prin măsurile pe care le-am luat până acum. De aceea, avem nevoie de claritate şi fermitate în măsurile pe care le luăm, dar şi în comunicarea pe care o facem asupra acestor măsuri", a afirmat Dacian Cioloş, duminică, într-o conferinţă de presă online.



El a spus că, din punctul său de vedere, la capitolul de a comunica şi de a empatiza cu oamenii mai este de lucru.



"Guvernul are responsabilitatea principală şi trebuie să folosească toate forţele din societate - politic, administrativ, toţi cei cu notorietate şi anumită legitimitate publică trebuie folosiţi în a transmite şi explica aceste mesaje. Asta înseamnă că atunci când iei o decizie prin ordonanţă militară nu spui că recomanzi anumite lucruri, ci trebuie să fie foarte clar pentru cetăţenii României ce anume este obligatoriu şi ce nu, în ce condiţii se aplică obligativitatea respectivă, cine o verifică şi care sunt consecinţele. Aceste măsuri trebuie să fie foarte clar explicate, asumate de către toţi care au un rol în această societate", a transmis Cioloş.



Potrivit acestuia, este necesară mai multă fermitate în aplicarea măsurilor.



"Măsurile care se iau sunt bune, dar trebuie mai multă fermitate, trebuie mai multă claritate în modul în care ele se aplică şi cred că nu trebuie să ne fie teamă să luăm măsuri foarte ferme şi drastice acum. Interdicţiile care s-au luat şi în alte ţări nu înseamnă că totul este interzis, lucrurile de bun simţ care trebuie făcute: să te deplasezi să-ţi iei de mâncare, să ai grijă de părintele care e bolnav sau are probleme, atunci când trebuie să mergi obligatoriu la serviciu, lucrurile se întâmplă peste tot, dar dacă nu este claritate şi sunt doar recomandări şi dacă nu sunt clare consecinţele se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la ei", a susţinut Dacian Cioloş.



El a completat că trebuie şi transparenţă în comunicare, menţionând că nu se atenuează teama oamenilor dacă nu sunt informaţi asupra ceea ce se întâmplă.



"Trebuie mai multă claritate, fermitate şi transparenţă în modul în care se iau deciziile, în modul în care se comunică", a mai spus Cioloş.



"E clar că România a fost prinsă pe picior greşit din punct de vedere bugetar pe această criză. Degeaba am spus noi în ultimii trei ani că s-a aruncat cu banii în stânga şi în dreapta de către Guvern. Astăzi plătim asta cu vârf şi îndesat. Guvernul nu are prea marje de manevră, atunci este foarte clar pentru mine că ajutorul va veni din partea Uniunii Europene. Eu am transmis asta şi Guvernului. (...) Eu voi face tot ce ţine de mine pentru a facilita accesul României direct la nişte fonduri care să se ducă direct la bugetul de stat de unde să fie distribuite în mod clar şi transparent", a susţinut Cioloş.