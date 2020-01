Dacian Cioloş vrea candidaţi separaţi la locale şi cere de urgenţă fuziune USR-PLUS

Liderul PLUS Dacian Cioloş afirmă că, dacă vor fi alegeri în două tururi la primării, soluţia este ca partidele de dreapta să prezinte candidaţi separaţi, iar cel care intră în turul doi să fie susţinut de ceilalţi, însă dacă va exista un singur tur, atunci va trebui ca partidele de dreapta să prezinte candidaţi unici în marile oraşe.

"Dacă vom avea alegeri în două tururi, aşa cum şi-a luat angajamentul guvernul PNL atunci nu se pune problema (candidatului unic USR-PLUS-PNL – n.r.). Cel mai bine plasat în turul doi din aceste partide pro-modernizare va fi susţinut. Dacă nu vom avea două tururi, atunci vom vedea care este candidatul cu cele mai mari şanse. Noi asta propunem PNL şi altor partide - să desemnăm aceşti candidaţi împreună. Sper să fie deschişi (cei din PNL – n.r.) la această soluţie, pentru că nu ne mai putem permite, ca în 2016 în unele locuri, să ne jucăm doar cu orgoliile şi mândria. E important să câştigăm Capitala şi credem că avem candidaţi buni pentru asta. Este important ca în toate oraşele mari, dar chiar şi în mediul rural, să lăsăm deoparte baronatul care s-a instalat şi care drenează banii publici", a declarat Dacian Cioloş sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Iaşi.

Cât priveşte alianţa USR-PLUS, Cioloş a spus că la locale se va merge cu candidat unic la primării şi la consiliile judeţene, modalitatea desemnării candidaţilor nefiind deocamdată stabilită.

"Vom avea candidat unic la primării şi la consiliul judeţean. Colegii de la USR au propus sondaje, noi am propus organizarea unor alegeri primare. Una dintre aceste soluţii sau probabil combinate ne vor permite să desemnăm candidatul care din punctul nostru de vedere are cele mai mari şanse să câştige. Şi la Bucureşti, şi la Iaşi, la Cluj, Craiova, Braşov sau în orice oraş din România vom avea un singur candidat din partea USR-PLUS", a afirmat Dacian Cioloş.

Criză PNL-USR. Rareș Bogdan, atac la adresa lui Dan Barna: Să mai lase aroganțele, să nu ajungă ca Năstase

Liderii PLUS participă la Iaşi la reuniunea Consiliului Naţional al partidului, sâmbătă fiind ales noul Birou Naţional al partidului, format din zece membri. În funcţia de preşedinte executiv al formaţiunii a fost desemnat europarlamentarul Dragoş Tudorache.

Tot sâmbătă a fost inaugurat sediul PLUS din Iaşi, unde va funcţiona şi biroul europarlamentarului Dragoş Tudorache.

"Mai repede de un an, din punct de vedere juridic, fuziunea nu avem cum să o organizăm, pentru că urmează două rânduri de alegeri. Deci o putem face după parlamentare. Atenţia noastră trebuie focalizată pe pregătirea acestor campanii, nu pe fuziune şi împărţire de funcţii", a declarat Dacian Cioloş, într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă seara la Iaşi.

El a adăugat că încă din toamna trecută, liderii PLUS au vorbit despre necesitatea acestui proiect.

"Noi încă din toamna trecută am spus că acest proiect trebuie să fie unul comun pentru toţi susţinătorii noştri. Am decis să construim această alianţă politică, care ne permite să acţionăm politic împreună la toate alegerile. Vrem să valorificăm toată experienţa, ce a acumulat USR mai bun de când s-a format, toată experienţa şi oamenii din PLUS care au venit. Multă lume întreabă de ce s-a mai făcut un partid când exista USR-ul. Păi pentru că noi avem aproape 18.000 de membri, atingem un tip de electorat pe care USR nu l-a atins. Am adus un plus acestui proiect, am atras oameni care până acum au stat deoparte. E important să construim împreună", a afirmat Dacian Cioloş.