Daea avea dreptate, cormoranii fac ravagii. Fermier: "Într-un an am pierdut peste 500.000 de euro"

Proprietarul celei mai mari ferme de crap din țară a decis să golească heleșteiele, după ce păsările acvatice i-au mâncat aproape toți peștii.

Între timp, proiectul de lege prin care ar urmă să fie permisă vantoarea de cormorani este încă în dezbatere în Parlament, informează Stirileprotv.ro.

Cu o suprafață de aproape 650 de hectare, ferma piscicolă din Cefa, județul Bihor, era cel mai mare producător de crap din România. De aici, plecau anual o mie de tone către magazinele și restaurantele din toată țara.

În ultimii ani, din cauza înmulțirii necontrolate a cormoranilor, producția a avut de suferit, iarproprietarul fermei susține că păsările acvatice îi mâncau în fiecare zi cel puțîn o tonă de pește. Pentru că nu a reușit să facă față pierderilor, a decis să sece heleșteiele.

"În fiecare zi aveam două-trei mii de cormorani doar la ferma Cefa. Asta înseamnă o pagubă de aproximativ 4.000 de euro pe zi, iar de-a lungul unui an am avut pagube de 500-600.000 de euro", a declarat Nicolae Nistor, care a mai adăugat faptul că se va reprofila, cel puţin pentru moment. "Am luat decizia să întrerup, pe moment, activitatea de acvacultură și să mă orientez spre creștrea bovinelor din rasă Angus, bovine de carne", a adăugat Nistor.

Potrivit celor din domeniu, cormoranii reprezintă o problema pentru fermele piscicole în toată Europa. La nivelul Uniunii, la ultimul recensământ, au fost numărate aproape 1,8 milioane de exemplare.

