Dan Alexa aruncă BOMBA despre relaţia cu Anamaria Prodan. Sunt din nou împreună!

Dan Alexa a revenit pe banca tehnică a celor de la rapiod şi formează din nou o echipă împreună cu Anamaria Prodan. Antrenorul a vorbit despre relația cu Anamaria Prodan și despre noul contract cu Rapid într-un interviu pentru ProSport.

Anamaria Prodan, declaraţie publică pentru Dan Alexa. "El pentru mine este sufletul meu!"

"Am văzut antrenori care au fost impresariați, dau un exemplu, de Ioan Becali, și care nu au fost acceptați datorită acestui fapt. Aceste lucruri se întâmplă. Am mai spus-o, Anamaria Prodan este managerul meu, ea m-a ajutat foarte mult la Călărași, unde nu aveam bani. Pe meseria ei este foarte bună. Am cu ea o relație profesională bună. Au fost foarte multe speculații mai ales după episodul pe care l-am avut cu ea și l-am explicat. Am avut atunci un moment în care m-am gândit să rupem colaborarea. Dar ea a ieșit mult în față și a arătat că a regretat. Cine asociază imaginea mea cu Ana mai mult decât profesional face o greșeală", a declarat Dan Alexa.

"Ana m-a propus, s-a luat legătura cu ea. Cu siguranță a vorbit cu cei din conducere. Nu știu dacă a fost decisiv, dar normal ca m-a propus într-un moment în care se discuta schimbarea lui Daniel Pancu. Oricum, conducerile caută antrenori. Sunt tehnicieni impresariați de Ioan Becali sau de Bogdan Apostu care sunt propuși. E normal ca fiecare să își reprezinte antrenorii. Nu cred că a fost decisivă propunerea Anei pentru că am avut și avantajul că am plecat într-un moment profesional bun de la Rapid, am făcut lucrurile foarte corect atât ca jucător cât și ca antrenor. Am simțit iubirea fanilor rapidiști în acești patru ani care s-au scurs. Pe Giulești sunt mai iubit chiar și decât la Timișoara, unde sunt acasă", a mai spus Dan Alexa.