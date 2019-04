Dan Barna a renunţat la sfaturile lui Andrei Caramitru: Am aflat din presă de opiniile sale, prea des

„Îi mulţumesc lui Andrei Caramitru pentru munca depusă la definitivarea si comunicarea unui program de guvernare consistent. Este o premieră necesară pentru România: programul de guvernare se face prin dialog, nu într-o debara, cum fac celelalte partide. Am apreciat competenta in economie a lui Andrei încă de la prima noastră întâlnire şi trebuie să recunosc că are un potenţial politic real. Cred că acum e un om politic pe propriile picioare, şi poate aduce contribuţii valoroase. Am aflat şi eu din presă de opiniile sale, prea des. Andrei are drumul său şi este un om valoros care a venit spre USR pentru că USR este alternativa care va schimba România. Andrei nu are nevoie de o titularută de consilier al meu pentru a conta. Odată terminată partea economică din program, Andrei rămâne un comunicator pe propriile picioare. De aceea, am decis amândoi că e mai bine să încetăm relaţia preşedinte - consilier. Andrei Caramitru rămâne un membru şi o resursă în USR, cu propria cale", anunţat Dan Barna într-un mesaj intern, obţinut de Adevărul.

Consilierul președintelui USR, Andrei Caramitru, a avut o reacție dură după ce în Parlament a fost votat Codul Penal. El spune că locul „vostru - PSD, ALDE, UDMR - este la pușcărie”.

„Grijania voastră de nenorociti ! S-au “scăpat” și albit, in bloc. Inclusiv violatorii, pedofilii, criminalii sunt scăpați. Cu voturile UDMR. Nu vom uita asta. Locul vostru - borfasilor de la PSD/ALDE/UDMR - este la pușcărie sau in exil unde să muriți de foame - nici gunoieri sa nu va angajeze aia. Rusine sa va fie!”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.