Barna, atac la adresa Guvernului: "E clar că au controlul pandemiei". Reacţia lui Orban: "Barna s-a dus la protest după ce am vorbit"

Dan Barna spune că PSD se joacă cu sănătatea românilor și că Legea carantinei este necesară.

"PSD se joacă cu sănătatea românilor. Legea carantinei este necesară. Da, este clar pentru toată lumea că guvernul Orban a pierdut controlul pandemiei. Dar asta nu înseamnă că trebuie să transformăm o situație proastă într-o catastrofă sanitară numai pentru că vin alegerile. Avem nevoie de măsuri suplimentare de protecție și control. Ne confruntăm cu cea mai gravă criză sanitară din timpul vieții noastre. Nu suntem pregătiți pentru valul doi", a scris Dan Barna pe Facebook.

De asemenea, liderul USR susține că nu există un plan contrect pentru susținerea economiei.

"În același timp, nu vedem nici un plan concret pentru susținerea economiei. Mai ales dacă vor fi necesare noi măsuri de izolare pentru valul doi. Avem doar un program electoral al PNL care ar trebui să țină locul unui plan real de relansare. De aceea, trebuie să ne asumăm cu toții responsabilitatea. Și Guvernul și Parlamentul și Președintele și oamenii de pe stradă. Nu mai merge ca până acum. Dacă PSD și PNL se vor comporta și acum la fel cum s-au comportat vreme de 30 de ani, vom avea cu toții de suferit. Dacă vom reuși să schimbăm felul în care facem politică, atunci avem o șansă reală să depășim această criză", a mai scris Barna pe rețeaua de socializare.

Proiectul privind carantinarea și izolarea a fost sâmbătă pe ordinea de zi a senatorilor, dar dezbaterile au fost amânate pentru luni. Proiectul de lege a fost adoptat joi de Camera Deputaților.

Premierul Ludovic Orban a reacționat după ce Dan Barna l-a atacat pe rețelele de socializare. Liderul USR a fost prezent la protestul anti-restricții. Dan Barna a spus astăzi că Guvernul Orban a scăpat această situație de sub control și a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

"M-aș fi așteptat să-mi spună lucrul acesta la întâlnirea pe care am avut-o. Că domnul Barna s-a dus în piață după ce a avut o înâlnire cu mine și a avut o postare după ce a fost în jurul Pieței Victoriei. Dar el a plecat de la mine pentru că am avut o întânire cu domnul Barna și cu domnul Cioloș ca să discutăm de eventuale înțelegeri pentru locale. Chiar am rămas surprins să vă mesajul respectiv", a declarat Ludovic Orban, în direct la B1 TV.