Dan Barna: Obiectivul Alianţei USR-PLUS este să dea României în 2020 preşedintele, primarul Capitalei şi premierul

Alianţa 2020 USR-PLUS a fost creată pentru a oferi o alternativă "puternică", care "poate să lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide", a spus Dan Barna.

"Acest 2020 nu este o întâmplare şi nici un design (...) Obiectivul acestei alianţe este să dea României într-un an şi ceva preşedintele, primarul Bucureştiului şi prim-ministrul. Şi am făcut această alianţă pentru că trebuie să le dăm oamenilor decenţi din această ţară o alternativă puternică care poate să lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide. Trebuie să le dăm oamenilor decenţi din România o alternativă care va arăta să guverneze şi altfel decât PSD, altfel decât USL, nu uităm, sau altfel decât ALDE. România merită spuneam ceva mai bun şi asta va oferi Alianţa USR-PLUS. Suntem mulţi, să nu uitaţi lucrul acesta, 500.000 dintre noi am semnat susţinerea alianţei, 1 milion dintre noi am semnat 'Fără penali în funcţii publice', suntem milioane de oameni şi în urban, dar şi în rural şi români, dar şi maghiari şi sârbi şi nemţi, suntem milioane de oameni cinstiţi, muncitori care ne iubim ţara, care nu vrem să plecăm de aici, dar ne-am săturat de hoţia din politica românească şi, de aceea, facem astăzi politică, fără hoţie, fără hoţie ajungem departe (...) şi facem politică pentru că ne-am săturat de minciuni, incompetenţă şi promisiuni pe care le primim de ani de zile. (...) Este un moment important, pentru că, în loc să primim autostrăzi, spitale sau şcoli, am primit gaz pe 10 august, am primit coduri ale penalilor, am primit infractori eliberaţi din puşcării care fac acum străzile şi locuinţele noastre nesigure. Timp de aproape trei ani nu au făcut nimic altceva decât să încerce să evite să intre Dragnea în puşcărie. Alegerile de pe 26 mai sunt exact despre asta, nu mai putem continua aşa", a spus Dan Barna vineri seară.

Dacian Cioloș a spus în repetate rânduri, întrebat dacă va candida la președinție, că va face acest lucru în măsura în care va fi necesar.

„Sunt gata să candidez, nu mi-e teamă, dar o s-o fac numai dacă voi considera că această candidatură va ajuta la câştigarea alegerilor de către forţe politice care duc spre modernizarea ţării, nu pentru a slăbi capacitatea opoziţiei de a câştiga aces scrutin”, declara Dacian Cioloş în octombrie 2018.

Pentru candidatul la Primăria Capitalei, cel mai vehiculat nume este al lui Vlad Voiculescu.