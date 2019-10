Articol publicat in: Economie

Dan Barna propune eliminarea impozitului pe salariul minim: Să încetăm să mai impozităm sărăcia

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Dan Barna, candidatul USR PLUS la alegerile prezidenţiale, propune eliminarea impozitului pe salariului minim, printre măsurile din programul electoral. Barna spune că trebuie "să încetăm să mai impozităm sărăcia". "Salariul minim nu trebuie să mai fie purtător de impozit. Impozit zero pentru salariul minim, pentru că nu din salariul minim se dezvoltă o societate. Nu din salariul minim, din salariul de supravieţuire se construieşte un buget naţional şi atunci, dacă vrem într-adevăr să încurajăm dezvoltarea şi să încurajăm antreprenoriatul, reducerea impozitării pe muncă este una dintre direcţiile pe care noi le vedem", a declarat Dan Barna sâmbătă, potrivit unui comunicat al Alianței USR PLUS. El a catalogat drept "un detaliu" facilităţile fiscale acordate antreprenorilor, arătând că oamenii de afaceri cer în primul rând respect din partea statului. Citește și: Dan Barna vrea mai multă putere pentru preşedinte: Primul obiectiv este reforma constituţională loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay